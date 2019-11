Decide di rompere il silenzio Veera Kinnunen, a distanza di mesi dall’esplosione dei ruomors sul chiacchierato triangolo di Ballando Con Le Stelle.

La bella ballerina professionista dello show condotto da Milly Carlucci è stata ospite di Marco Liorni ad Italia Sì. Per la prima volta la svedese decide di raccontare la sua verità sulla brusca rottura con il collega e la quasi contemporanea nascita della sua storia con il concorrente del dancing-show. “Si è parlato moltissimo della mia vita privata” ha cominciato la Kinnunen nel salotto di Liorni. “Io non ho parlato finora perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità“.

La rottura con Stefano Oradei

Tutto il gossip sul triangolo Oradei-Kinnunen-Osvaldo è montato nel momento in cui alcuni paparazzi hanno immortalato una lite furiosa tra Stefano e Veera, ormai coppia fissa da 10 anni. “Quella notte c’era stata una litigata con atteggiamenti poco consoni. Non entrerò nei dettagli perché ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono dire ma l’episodio ha sicuramente segnato la nostra storia“. Una discussione che è stata, per Veera, un forte segnale di cedimento.

La Kinnunen precisa, però, che quella litigata che ha destato così tanto interesse non era riconducibile ad alcun fattore esterno, ma nasceva da problematiche di coppia, interne e private.

“In realtà il motivo di quella lite non era la gelosia, la nostra coppia era in crisi da molto prima, quello che succede dietro le porte chiuse nessuno lo sa“.

Veera Kinnunen ha la coscienza apposto

Veera ci tiene a mettere in chiaro che, nonostante i tempi brevi tra la fine della storia con Oradei e l’inizio di quella con Oralndo, la gelosia non è stata la causa della rottura. “Abbiamo avuto una crisi forte molto prima. Può essere che era geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura“.

Con molta serenità ha dichiarato di avere la coscienza pulita, dal momento che non ha mai cominciato una storia con Orlando prima che con Stefano fosse definitivamente finita. “Io ho la coscienza apposto, eravamo già una coppia rotta. Quando ho iniziato la mia storia con Dani ero una donna libera“. Addirittura ricorda che quest’anno tornerà a lavorare fianco a fianco con l’ex. “Siamo professionisti, facciamo questo di mestiere. Siamo persone mature e bisogna andare oltre. Con Stefano c’è rispetto reciproco, ci vogliamo bene. Non avremo problemi a lavorare insieme“. E con Orlando? Quando le si chiede della sua liaison con Dani, con cui si è trovata travolta dalla passione in pista, Veera si richiude nel silenzio. È da un po’ di tempo che i 2 non si vedono insieme. Che il flirt sia già giunto al capolinea?