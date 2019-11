Rossella Brescia e Luciano Cannito, la coppia di coreografi, sarà insieme per la prima volta in tv per la serata Prodigi, una serata benefica in onda su Rai1 mercoledì 13 novembre realizzata in collaborazione con Unicef ed EndemolShine Italy. Per loro è la prima comparsa nello stesso programma come coppia.

Cannito e Brescia: l’eterna corte di Barbara d’Urso

“Per la prima volta io e Rossella Brescia saremo sullo stesso palco, dopo 15 anni che viviamo insieme. La d’Urso ci ha provato 147 volte, non ci è mai riuscita”, ha ironizzato Cannito, come riporta Blogo, raccontando della sua partecipazione alla serata. Il programma si articolerà in questo modo: 9 giovani talenti si esibiranno sotto gli occhi vigili della giuria, composta dai due coreografi.

In palio, una borsa di studio. Lo scopo della serata è aiutare i bambini che vivono in condizioni di estrema povertà. La coppia, infatti, si è recata personalmente a Panama per constatare la drammaticità della situazione delle famiglie del posto.

Rossella e Luciano, insieme da 15 anni

Sono passati 15 anni d’amore per Rossella e Luciano. “La nostra è una relazione fondata su sincerità, rispetto, armonia e complicità. Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate”, aveva raccontato la Brescia in un’intervista a Vanity Fair.

Nessun figlio per la coppia (a causa di un problema), che per il momento non progetta di sposarsi perché a loro parere è come se lo fossero già. Parlando sempre a Vanity Fair, la Brescia rivolgendosi al compagno aveva voluto dedicargli amorevoli parole: “È pieno di attenzioni che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere. Come quando ti aprono la portiera della macchina“. Un amore che procede a gonfie vele nonostante possano definirsi gli opposti e in questo specifico caso, proprio quei due opposti in grado di attrarsi fatalmente.

