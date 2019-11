Raddoppiano gli appuntamenti in settimana con l’amata conduttrice Rai, la giornalista Federica Sciarelli. La conduttrice di Chi l’Ha Visto? sarà in onda anche il prossimo sabato sera, 16 novembre, in qualità di voce narrante di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La giornalista racconterà col supporto di immagini e video le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale, una realtà cui difficilmente si può avere percezione senza viverla.

Federica Sciarelli raddoppia i suoi impegni

Non è certo la prima, anzi è proprio la terza: Federica Sciarelli ritorna in televisione raddoppiando il suo impegno settimanale. Alla conduzione del seguitissimo Chi l’Ha Visto?

si aggiunge l’appuntamento a partire da sabato 16 novembre sempre su Rai3 con Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La Sciarelli in questa occasione sarà la voce narrante della docu-serie che farà immergere il pubblico da casa nella realtà delle corsie d’ospedale, un’esperienza come dicevamo difficile da immaginare senza averci avuto un contatto diretto.

Dottori in corsia: vite e storie dal Bambino Gesù

Al centro dell’attenzione ci saranno ovviamente le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale, le loro storie cliniche e i racconti delle famiglie ma anche dei medici e del personale al loro fianco. Ci sarà spazio per tutti i casi: dall’esperienza di chi ancora si trova ricoverato in ospedale alla testimonianza di chi dopo una lunga degenza ospedaliera è riuscito a vincere la malattia.

Un compito che richiede delicatezza per poter entrare in punta di piedi nei reparti di oncologia, disturbi alimentari, terapia intensiva. L’appuntamento del 16 novembre sarà l’unico previsto di sabato: dal successivo appuntamento Dottori in corsia andrà in onda di domenica e in seconda serata per un totale di 8 puntate.

Una vita privata condizionata dal lavoro

Intanto la Sciarelli a margine dai suoi impegni televisivi, ha avuto tempo per una fugace intervista ai Lunatici in onda su Rai Radio2 a cui si è raccontata nelle vesti di madre divorata dal lavoro tanto da esserne, in alcune situazioni, anche troppo condizionata.

“Mio figlio è fortunato – ha raccontato la Sciarelli in radio – Da ragazzo quanto stavo in televisione mi vedeva e stava tranquillo che non tornavo a casa. Battute a parte, sono un po’ rompiscatole con mio figlio. Quando mi vengono le botte d’ansia, a volte, mi ha detto che il mio programma mi rende pesante e che quando fa tardi invece di pensare a lui che si diverte penso a lui che ha avuto un problema con il motorino“.