Vola il cuore di Gemma Galgani, come abbia visto questi giorni. Vola su un nuovo travolgente sentimento che la Dama sta maturando nei confronti del nuovo corteggiatore Juan Luis Ciano.

Il coinvolgimento della torinese, però, comincia a preoccupare un po’ la padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini & Donne infatti teme che Gemma stia correndo troppo e possa andare incontro ad un’altra cocente delusione.

L’avvertimento di Maria

Gemma sembra non nutrire alcun dubbio, Juan ha tutte le carte per essere l’uomo che sta cercando da sempre. Ma la De Filippi, come se fosse una voce della coscienza della Dama Bianca, la invita ad essere più obiettiva, misurata e paziente.

“Non stai caricando un po’ troppo?” domanda Queen Mary. Poi il consiglio: “Prima di decidere di affidare la tua vita a lui aspetta che anche lui lo faccia no? Lui non mi sembra si sia dichiarato innamorato…“. Anche Tina Cipollari, tra una provocazione e una burla sottolinea la sua “preoccupazione” nei confronti della Galgani, vedendola alle prese con il suo nuovo cavaliere dal fascino esotico.

La risposta di Gemma Galgani

Gemma, tuttavia, sembra non temere alcunché. La Dama Bianca ha risposto nel corso dell’ultima puntata del Trono Over alle preoccupazioni di Maria De Filippi.

La Galgani ha spiegato, tanto alla conduttrice che agli opinionisti, quanto al pubblico di Uomini & Donne, di essere voler agire in maniera spontanea. Con Juan Luis la Dama vuol comportarsi così come le suggerisce il cuore, senza lasciarsi frenare dal timore che lui possa non provare lo stesso.

Le parole di Juan Luis Ciano

Quanto al cavaliere, estraneo ai meccanismi del dating-show quindi tendente a maggior riserbo, ci ha tenuto a sottolineare il suo interesse per Gemma. Juan Luis Ciano ha spiegato che ad affascinarlo è il lato fanciullesco della Dama. “Lei riesce a conservare questa sua parte da bambina e questo mi piace tanto di lei…” avrebbe dichiarato.

Intanto, in giro, chi parla delle anticipazioni già parla di una cocente delusione per la Galgani, secondo alcuni semplicemente usata da Juan. Non resta che seguire gli sviluppi di questa conoscenza per scoprire se per Gemma è finalmente la volta buona.