Georgette Polizzi, volto di Temptation Island, è stata ospite del nuovo programma di Real Time, Seconda Vita, condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia.

La giovane modella si è raccontata sui numerosi drammi che ha dovuto affrontare nella sua vita tra cui quello della morte della madre.

L’uccisione della madre per mano del compagno

Georgette ha ricostruito il giorno della morte della madre: “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, il sangue era in ogni dove”. La donna era stata infatti uccisa dal compagno, dopo che il padre biologico di Georgette se n’era andato.

La modella non è mai riuscita a riallacciare i rapporti con il padre biologico, che per un lungo periodo della sua giovinezza credeva fosse morto.

La lunga lotta contro la malattia

Georgette ha ancora raccontato davanti alle telecamere di Real Time la sua personale battaglia contro la sclerosi multipla: “Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola ‘Sla’, poi sono arrivati da me con una carrozzina”.

La modella ha anche confessato di pensare di farla finita: “Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo”.

La vita al fianco del suo Davide

Ma con la sua forza d’animo e tenacia, Georgette non si è mai arresa ed è riuscita a tornare a camminare, ma dovrà continuare con le terapie.

Accanto a lei c’è Davide Tresse, l’uomo con cui ha partecipato a Temptation Island e che ha sposato lo scorso settembre. Nonostante la malattia Georgette non rinuncia alla sua grande passione, cioè la moda, riuscendo a creare il suo primo brand Georgettepol.

La giovane modella dice in conclusione di guardare fiduciosa al futuro: “Io ogni giorno sono sicura che arriverà il mio momento. Ricordati di me, perché un giorno lascerò il segno.

Ce la farò”.