L’ondata di maltempo ha fatto una vittima in Puglia: un uomo è morto dopo essere stato colpito da un ramo spezzato dal forte vento ad Altamura, nel Barese. Vani i tentativi di soccorso: secondo quanto emerso, all’arrivo dei sanitari del 118 non ci sarebbe stato più nulla da fare. La situazione di allerta continua in diverse regioni, specialmente al Sud dove insistono i fenomeni più intensi.

Muore travolto da un ramo

Un anziano è morto travolto da un ramo davanti al cancello della sua abitazione di Altamura, in provincia di Bari. Secondo quanto emerso, sarebbe stato colpito mentre cercava di liberare l’accesso alla sua proprietà durante una forte burrasca.

L’allerta meteo continua e sono diverse le regioni interessate da temporali e allagamenti, con forti raffiche di vento e rovesci che stanno tenendo sotto scacco numerose città.

La Protezione civile ha prolungato l’allerta meteo per la giornata di mercoledì 13 novembre, mentre permane una situazione di criticità, con allagamenti, danni e disagi, estesi a molte regioni del Sud.

Situazione critica in Puglia

La giornata del 12 novembre è stata particolarmente critica anche in Puglia, dove pioggia e forte vento hanno imperversato in molte aree causando diversi problemi.

Sempre ad Altamura, dove si è registrata la morte dell’80enne, uno scuolabus ha rischiato di ribaltarsi.

Diversi allagamenti si sono registrati in alcune scuole. A Bari 2 voli provenienti da Milano sono stati dirottati a Brindisi e situazione di allerta anche nel Foggiano.

Forte perturbazione al Sud

La situazione di forte maltempo continuerà anche per la giornata di mercoledì, con condizioni meteo altamente perturbate al Sud. Rovesci intensi stanno interessando le regioni meridionali per effetto di un violento ciclone mediterraneo.

Ancora vento forte e temporali all’orizzonte, con la previsione di nevicate a quote medie e temperature in calo da Nord a Sud. Si tratta di eventi che dalla giornata di giovedì 14 potrebbero farsi ancora più insidiosi.