Mentre Adriano Celentano si prepara per il secondo appuntamento di Adrian, in onda questa sera su Canale 5, arriva un parere importante sullo show. A parlare è Maurizio Costanzo, che dopo i commenti di gennaio sembra aver cambiato opinione sul Molleggiato.

Adrian cala l’asso: Maria de Filippi

Dopo una prima puntata dagli ascolti non certo esaltanti, Adriano Celentano è pronto a giocarsi il tutto per tutto. Nella puntata di questa sera di Adrian sarà ospite Maria de Filippi, la Regina di Mediaset. L’ospitata era già stata annunciata e segue quella di altri 5 importanti volti della televisione come Conti, Giletti, Scotti, Chiambretti e Bonolis.

Con quest’ultimo c’è stato anche un piccolo botta e risposta. Nonostante questo, lo show si è fermato al 15% di share, crollato poi al 10% durante il cartone.

Oltre a “Maria la Sanguinaria”, sarà ospite dello show anche l’amico cantante Gianni Morandi: i due hanno spesso duettato insieme e ora proveranno a risollevare il destino di questo tribolato programma televisivo.

Il parere di Maurizio Costanzo

Intanto, è arrivato anche il parere di un altro grande nome del panorama televisivo: Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore nel gennaio scorso non aveva espresso un buon giudizio sullo show di Celentano, definendolo su Libero “un po’ predicatorio e un po’ presuntuoso”.



Dopo aver fatto i complimenti per la prova attoriale di Gianni Morandi ne L’Isola di Pietro 3, Maurizio Costanzo sempre a Libero ha espresso un parere sul personaggio Adriano Celentano, più che sullo show.

“È certamente uno dei più bravi interpreti che noi abbiamo, nella canzone ma anche al cinema”, dice il conduttore. Quindi rievoca la volta in cui a Fantastico, sulla Rai, stette in silenzio per parecchi minuti: “La cosa fece molto scalpore e qualche dirigente della Rai ebbe l’ esaurimento nervoso”. Insomma, Costanzo sembra voler ribadire che il Molleggiato è sempre destinato a dividere, un personaggio unico: “Questo è Celentano: straordinario nella imprevedibilità”.