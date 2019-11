Giulia De Lellis e Belén Rodriguez non si vanno proprio a genio e sembra che tra le due star di Instagram ci sia una certa tensione. Ultimamente l’influencer avrebbe lanciato un dardo avvelenato in direzione dell’argentina, accusata di copiarla. L’antipatia dipenderebbe anche da voci che volevano Belén coinvolta in un affaire con Andrea Damante, ex della De Lellis. L’autrice di Le corna stanno bene su tutto tra l’altro starebbe vivendo il suo momento magico insieme ad Andrea Iannone, ex della modella, tornata felicemente con Stefano De Martino. Insomma, Milano sembra troppo piccola per tutte e due le gentildonne.

Giulia De Lellis: il commento caustico contro Belén

Giulia De Lellis ha l’abitudine di rispondere alle domande dei follower tramite le Instagram Stories e durante una di queste sessioni si sarebbe tolta un sassolino dalla scarpa.

L’influencer si è scagliata contro chi proverebbe a copiarla, senza riuscire ad ottenere lo stesso successo. Per molti il riferimento è a Belén Rodriguez che ultimamente sta lanciando una serie di tutorial di make-up.

I rapporti tra le due sarebbero tesi, almeno secondo i giornali di gossip che riportano vari motivi per questo gelo. Chi ha pubblicato la notizia che tra Belén Rodriguez e Andrea Damante ci sarebbe stata una liaison mentre lui stava insieme a Giulia De Lellis e lei insieme ad Andrea Iannone.

Si vocifera però che i dissapori tra le due modelle siano invece legati a una questione di affari, più strettamente legate al piano economico.

Giulia De Lellis trasloca da Iannone

Intanto l’influencer passa al secondo step e va a vivere a casa di Andrea Iannone a Lugano, come hanno immortalato i paparazzi di Chi. Nelle foto si vedono la montagna di scatole e valigie che Giulia De Lellis ha portato con sé e d’altronde non stupisce che l’influencer abbia una mole spropositata di vestiti e accessori.

Proprio su questo argomento è stata interpellata dai fan che sempre nelle Stories le hanno chiesto se il fidanzato non sia mai infastidito dagli oggetti di bellezza che possiede. “Sì, purtroppo questo è causa della sua disperazione. Mi odia solo per questo!“, ha risposto l’influencer.