Giulia De Lellis è l’ospite di Mara Venier a Domenica In. L’influencer parla della prossima uscita del suo libro, Le corna stanno bene su tutto, in cui parla della sua esperienza personale in fatto di tradimenti. De Lellis riscuote la simpatia di Mara Venier, a cui piace il carattere della star di Instagram e la rassicura anche sui tradimenti: “Le corna le abbiamo avute tutte“, dichiara la conduttrice alla giovane ospite. Un’esperienza che l’influencer ha superato e ora è di nuovo felice insieme ad Andrea Iannone.

Storie di corna

Giulia De Lellis racconta la sua personale esperienza in fatto di corna: “Succede un po’ a tutti, in realtà è stato molto semplice.

Ho avuto una sensazione“, spiega. Ulteriori investigazioni l’hanno portata a scoprire che il suo ex, Andrea Damante, in realtà non si era fatto mancare scappatelle e sono uscite diverse ragazze dalla sua rubrica personale.

“Le ho chiamate a tutte, una per una“, ricorda l’influencer, “Ho detto ‘Ma ascolta, tu quella sera che hai fatto? Dov’eri?’. Alcune non rispondevano, altre mi chiamavano perché si sono pentite“. Inizialmente il colpo è stato forte, dopo 2 anni di storia tra alti e bassi: “Io non riuscivo a respirare, poi quando mi sono ripresa ho agito e gli ho distrutto i vestiti, la Play…“.

Il nuovo amore merito del fratello

Dopo una breve storia con Irama, Giulia De Lellis ha trovato finalmente l’amore con Andrea Iannone: “Non me l’aspettavo, ogni tanto mi sveglio la mattina lo guardo e penso ‘Com’è possibile che dormo con un uomo così bello, così buono?’. Ci siamo conosciuti a una cena, lui era fidanzato, anche io, massimo rispetto. Nemmeno mi stava tanto simpatico“.

La svolta quando il fratello dell’influencer le chiede un favore: “Un giorno mio fratello, che è un patito di moto, mi ha chiesto di chiamarlo per andare a vedere una gara.

Era un periodo sereno della mia vita, andiamo a questa gara e lì è come se lo avessi visto per la prima volta. Non ci siamo più separati“.

Il bellissimo rapporto con la nonna

Giulia De Lellis ha raccontato anche del periodo in cui viveva con la nonna: “I miei si sono separati, io sono andata a vivere con lei, eravamo solo noi due, stavo praticamente solo con lei“. Ancora oggi hanno uno splendido rapporto, farcito dei tanti ricordi di cui l’influencer ha fatto tesoro, anche se un po’ traumatici: “Mia nonna ha delle abitudini, ti devi svegliare per fare colazione, lei lo faceva infilandomi un pezzettino di carta nel naso o una fogliolina dentro il naso o nell’orecchio. Ti svegli subiti, come una bestia, ma ti svegli“.