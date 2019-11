Massimo Boldi vive un nuovo amore al fianco della fidanzata 34enne Irene Fornaciari. La coppia, il cui primo incontro risale a un anno fa, vive un rapporto autentico fondato sulla semplicità dei piccoli gesti. Lo ha rivelato l’attore, che parlando del suo rapporto con lei, più giovane di 34 anni, ha svelato il segreto del loro equilibrio. Le parole della compagna hanno restituito l’immagine di un legame solido e importante.

Massimo Boldi parla del suo amore

È un Massimo Boldi raggiante quello che si è seduto nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque, nella puntata del 13 novembre. L’attore è intervenuto per portare in studio la sua esperienza d’amore e il suo rapporto con la fidanzata, Irene Fornaciari.

Lei ha 40 anni e il gap anagrafico non ha mai rappresentato un problema, come ha spiegato lo stesso attore oggi 74enne. Un rapporto basato sulla semplicità dei piccoli gesti quotidiani, sulle attenzioni che “finalmente” dice di ricevere dalla sua donna, ma anche su una nota di imprescindibile realismo.

Boldi, che ha usato toni dolcissimi anche per la moglie scomparsa, Marisa, ha raccontato di aver incontrato la sua nuova compagna in treno, per puro caso, e di essersi innamorato di una donna lontana anni luce dalla sete di notorietà e apparenze.

“La cosa che diventa particolare e curiosa è l’illusione di un uomo maturo di ricominciare la vita. Devi essere convinto che la persona che ti sta accanto ti voglia veramente bene“. E proprio nella bella Irene avrebbe trovato la giusta dimensione per dare un’altra chance ai suoi sentimenti dopo la fine della relazione con Loredana De Nardis.

La risposta di Irene Fornaciari

La fidanzata di Massimo Boldi ha deciso di dire la sua, in collegamento telefonico con lo studio di Federica Panicucci, e ha rivelato cosa le ha fatto perdere la testa per il suo amato.

“La cosa che sicuramente mi ha fatto innamorare di Massimo è il suo modo di rispettare le persone, è un uomo molto buono. In realtà noi abbiamo avuto una profonda conoscenza, lunga, non è stato un colpo di fulmine, ma abbiamo avuto un lungo lasso di tempo per poterci conoscere. Questo ha fatto sì che il nostro rapporto si consolidasse in modo importante“.

Irene Fornaciari ha voluto precisare proprio questo retroscena del suo rapporto con l’attore, che sarebbe quindi maturato gradualmente fino a diventare un legame profondo e autentico.

Un anello per l’attore

Ma questi non sono gli unici dettagli emersi sulla favola romantica tra i due piccioncini. Recentemente, la Fornaciari ha rilasciato alcune dichiarazioni a Novella 2000 in cui è emerso anche un altro curioso elemento.

Sarebbe stata lei, infatti, a regalare un anello al suo Massimo, e si tratterebbe di un gioiello creato appositamente per essere simbolo di un’unione speciale. A disegnarlo è stata lei, che si occupa di gioielleria e lavora tra le città di Lucca e Milano.