Sembra ancora lontano, ma il Festival di Sanremo è già in avanzata fase di strutturazione. Il nuovo direttore artistico, Amadeus, sta vagliando le prime proposte per quanto riguarda la rosa dei big da presentare all’Ariston il prossimo anno.

Il buon vecchio Ama sta studiando i superospiti più spettacolari per il suo debutto a Sanremo, sta organizzando la gara e naturalmente cercando spalle per la sua conduzione. C’è chi ha sentito fare il nome di Tiziano Ferro. E mentre c’è chi come Iva Zanicchi annuncia che le piacerebbe tornare a prendere parte alla kermesse ma non può, c’è chi invece si propone senza timore.

E mentre il Festival di Amadeus prende forma, tra i protagonisti spunta anche lei, Antonella Clerici.

Probabili big a Sanremo

Tra i primi nomi di big a fare capolino sui giornali si leggono quello di Elodie e di Bianca Atzei. Entrambe veterane del Festival, Bianca ed Elodie hanno in comune una certa esperienza “davanti alle telecamere”. La prima infatti è stata ex naufraga all’Isola dei Famosi, la seconda è prodotto dei talent, nello specifico Amici di Maria De Filippi.

Altro punto in comune delle 2 cantanti è una la tendenza innata ad incrementare le colonne di cronaca rosa con le loro storie d’amore.

Di recente è venuto fuori l’amore di Elodie con Marracash, mentre la Atzei è stata protagonista di una delle rotture più dolorose del mondo dello spettacolo italiano, quella con Max Biaggi.

Veterane a Sanremo

Ultimo punto in comune è l’anno 2017, lo stesso in cui entrambe hanno partecipato per l’ultima volta a Sanremo. Bianca Atezi gareggiò con Ora Esisti solo Tu. Mentre Elodie, che si presentò con il brano Tutta Colpa Mia, avrebbe palesato il suo interesse per Sanremo 2020 durante l’intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Altri candidati e altri protagonisti

Sembrerebbe proprio che l’Ariston quest’anno sia palcoscenico ambito anche da Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, nonché coach ad Amici Celebrities, ed Elettra Lamborghini, ex giudice di The Voice e regina del twerk.

Tra i nomi dei protagonisti del prossimo Sanremo quello dell’amatissima Antonella Clerici, che se quest’anno è rimasta a mani vuote senza programmi Rai, pare le spetti un ruolo nella colorata e roboante macchina del Festival. Di sicuro il 19 dicembre siederà in giuria per Sanremo Giovani 2019, con Paolo Bonolis, Piero Chiambretti e Carlo Conti.