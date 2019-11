Negli scorsi giorni Antonella Clerici è stata al centro di grosse indiscrezioni. Girava voce che la storica conduttrice della Prova del Cuoco avrebbe ripreso il suo posto, ora occupato da Elisa Isoardi, al mitico cooking-show.

La notizia ha investito i fan del programma con un’ondata di vivace curiosità. Ora però è lei a parlare a far luce su questi ed altri punti della sua vita, come la possibilità di convolare a nozze e quella di una gravidanza.

Nessun ritorno alla Prova del Cuoco

Le speranze degli spettatori e dei fan della Prova del Cuoco crollano miseramente quando Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha raggiunto la Clerci per consegnarle il tapiro.

Il tapiro è dovuto all’utilizzo della sua immagine per pubblicizzare gli investimenti di bitcoin.

Valerio Staffelli e Antonella Clerici

In questo frangente il conduttore le ha chiesto di fare chiarezza sul suo probabile ritorno alo cooking-show. Ma Antonellina ha nettamente smentito i rumors di questi giorni. “Non è vero, non è vero, si dicono un sacco di stupidaggine. Adesso vorrei fare una cosa veramente mia, per il momento no, poi vedremo, nella vita mai dire mai!” ha risposto la Clerici. Il pubblico di Antonella vorrebbe tanto rivederla in tv, dal momento che quest’anno la Rai non le ha ancora affidato un programma.

Intanto siamo sicuri di rivederla allo Zecchino D’Oro e come giudice per Sanremo Giovani 2020.

Altre smentite di Antonella Clerici

La Clerici ormai è abituata a stare al centro del gossip e a smentire indiscrezioni infondate. Oltre alla presunto ritorno alla Prova del Cuoco, da tempo si vocifera sulla possibilità di vederla convolare a nozze. Ma sebbene la sua storia con Vittorio Garrone vada a gonfie vele, non ci sono preparativi in vista, come lei stessa riferisce. “Neanche questa notizia è vera. Come la storia dei bitcoin”.

Infine il gossip su un’ipotetica gravidanza le strappa addirittura una battutina ironica.

” A 56 anni incinta? Incinta dallo Spirito Santo. Impossibile. Sono felice, contenta, vivo tra le mie mucche, galline e cavalli“.