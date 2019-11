Voci di corridoio in Rai fanno pensare che si potrebbe verificare l’impensabile: Antonella Clerici potrebbe, contro ogni previsione, fare ritorno a La Prova del Cuoco.

L’indiscrezione, che arriva inaspettata ma non troppo ( i risultati di Elisa Isoardi anche quest’anno sono propriamente eccellenti) è stata diffusa da Blogo.

L’abbandono nel 2018

Che La Prova del Cuoco sia per molti il programma di Antonella Clerici non è un mistero, ma è ormai da molto tempo che la Clerici assicura di non avere intenzione di tornare alla “sua” cucina. Il distacco era avvenuto nel 2018, nell’anno della morte dell’amico fraterno Fabrizio Frizzi. La conduttrice aveva scelto di non dedicarsi più a programmi diurni ma solo a prime o seconde serate, per dedicare più tempo alla famiglia.

A Domenica In aveva detto: “io non sono una banderuola che va e poi viene, e poi va e poi viene. Sono ferma nelle mie decisioni, anche se magari ci metto un po’ a prenderle. Ho deciso di lasciare La Prova Del Cuoco e non ci tornerò”.

Cosa succederà ora?

Colpisce dunque che ora la voce vada in direzione contraria: la Clerici al momento ha un contratto con Rai fino a giugno 2020 e non è detto che non decida di rinnovarlo, comunque.

C’è però anche la possibilità che passi alla concorrenza, ovvero a Mediaset.

Nulla è ancora deciso, ma va detto che sui social Antonella Clerici non conferma né smentisce. Tocca attendere per vedere se ci saranno sviluppi.