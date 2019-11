I dati Auditel sulla serata di ieri, mercoledì 13 novembre, premiano lo show di beneficenza condotto da Flavio Insinna. Bene anche altri programmi della Rai, mentre la fiction Mediaset non conquista tanti ascolti.

Prodigi vince la serata

La gara per gli ascolti del mercoledì sera televisivo è stata vinta da Prodigi 2019, andato in onda su Rai 1. Era la quarta edizione dello show Unicef incentrato su giovani talenti della danza e del canto. A dirigerlo è stato Flavio Insinna, il conduttore che ha preso il posto di Fabrizio Frizzi e Carlo Conti all’Eredità, che nel pre serata ha ottenuto ottimi ascolti. Ottimi ascolti quindi per lo show Prodigi che ottiene il 15,3% e quasi 3 milioni di spettatori sintonizzati per seguire la serata di beneficenza Unicef.



Al secondo posto un altro programma molto amato e seguito, sempre sulla Rai: Chi l’ha visto? chiude la serata col 10,6% di share e 2.179.000 di spettatori. Il programma ha dato spazio a nuove rivelazioni sul caso di Claudia Stabile e quelli di Salvatore Cipolletti e Maria Chindamo. Meno bene Rai 2 con Volevo fare la Rockstar, fermo a poco più di 1 milione e mezzo di spettatori, pari al 7,1% di share.

I risultati di Mediaset

A steccare la serata è stata soprattutto l’offerta di Mediaset.

La fiction di Canale 5 con Gabriella Pession, Oltre la soglia, era al secondo appuntamento ma ha tirato su solo 1.840.000 spettatori e il 9,2% di share. Le altre reti dell’ammiraglia Mediaset non fanno meglio, invece. Italia 1 ha trasmesso il film Sherlock Holmes – Gioco di Ombre e ha totalizzato il 6,8% di share, mentre Rete 4 ha dedicato la serata alla drammatica maltempo, in uno speciale dal titolo Venezia in ginocchio, col quale ha conquistato il 4,1% di Rete 4, pari a 907.000 spettatori.

Tra le altre reti va segnalato il 2,7% di share (pari a 554.000 spettatori) per X Factor su Tv8 e il 4,4% di Atlantide su La7, programma di approfondimento culturale seguito da 761.000 spettatori.