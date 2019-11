Il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi, nuovamente invitato alle ultime due puntate stagionali del programma, che andranno in onda sabato 16 e domenica 17 novembre. In quest’occasione, si accenderà la sfida tra il talentuoso studente di Design e gli storici campioni della trasmissione condotta da Gerry Scotti, come già avvenuto in occasione della chiusura estiva del programma. Gerry Scotti ha annunciato ai telespettatori il ritorno di Nicolò Scalfi, che prenderà parte al quiz per sfidare altri campioni al centro dello studio. Le puntate che andranno in onda sabato e domenica andranno a chiudere la stagione di Caduta Libera, dal momento che da lunedì 18 novembre Gerry Scotti resterà al timone del preserale di Canale 5, ma con un nuovo programma intitolato Conto alla rovescia.

Il percorso di Scalfi: dal podio alla botola

Dopo 88 puntate consecutive, Nicolò Scalfi porta a casa un montepremi di € 651mila. Numeri da capogiro quelli che hanno caratterizzato la biografia televisiva di Nicolò Scalfi, che cade -letteralmente- sulla domanda relativa al Coniglio, opera d’arte di Jeff Koons. Durante la trasmissione il concorrente, oltre al successo, ha incontrato anche l’amore, seppur temporaneamente, di Valeria Filippetti, conosciuta proprio nello studio della trasmissione, una relazione breve, capace però di appassionare il pubblico di Caduta Libera.

Il talento e il carisma di Nicolò Scalfi hanno fatto breccia anche sul cuore di Gerry Scotti, che durante le registrazioni ha avuto modo di instaurare un rapporto empatico con il giovane concorrente. Al momento della caduta all’interno della botola, infatti, non sono mancati ringraziamenti e commozione reciproci, nella speranza di rivedere in gara Nicolò quanto prima, come sottolineato dal conduttore: “Show must go on, lo rivedremo nei nostri tornei, ciao grande Nicolò“. Così è stato ed ora per il campione di Caduta Libera è arrivato il momento di tornare al game show di Canale 5.