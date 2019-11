Carmen Di Pietro è tornata ospite di Storie Italiane, dove qualche tempo fa ha parlato, con Eleonora Daniele, del suo incubo. La showgirl è stata infatti vittima di stalking.

Nel corso dell’ultima puntata a cui ha presenziato, si è tornato sull’argomento. Stavolta ad denunciare uno stalker è la cantante Cinzia Paglino. E sull’argomento è intervenuta anche la Di Pietro che non solo ha raccontato la sua terribile esperienza, ma anche spiegato come la trasmissioni di Eleonora Daniele le sia stata d’aiuto.

L’incubo di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro sembra aver trovato un po’ di pace dalle persecuzioni del suo stalker. La donna aveva già in precedenza denunciato questa persona, non solo alle autorità, ma anche pubblicamente in tv.

Ora tornata a Storie Italiana conferma quanto dichiarato qualche puntata prima. “Questa persona mi diceva cose assurde che non sono neppure nel mio vocabolario” ricorda la Di Pietro. “Ci sta una parolaccia nel momento di rabbia, ma questa persona non ha ricevuto un’educazione?“

Proprio questo suo coraggio è stato il punto di partenza. Carmen ha rivelato dopo aver parlato del suo stalker, l’incubo sembra essere finito. E per questo ha voluto ringraziare la Daniele e la sua trasmissione che le hanno dato la possibilità di mettere in guardia il suo persecutore.

“Io ringrazio questa trasmissione, premetto che l’ho denunciato… Ma da quando ne ho parlato qui da te Eleonora non mi ha scritto più…“

Il caso di Cinzia Paglini

Sempre a Storie Italiane, ora è un’altra artista che denuncia la cosa. Il suo nome è Cinzia Paglini. La donna ha raccontato di essere molto spaventata, poiché lo stalker si sarebbe addirittura introdotto in casa sua.

Nell’ascoltare la sua storia Carmen ha rivissuto quelle terribili angosce. “Io sto davvero male a sentire queste cose…” ha dichiarato scossa la Di Pietro nello studio di Storie Italiane.