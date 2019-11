La vita sentimentale di Eros Ramazzotti più volte è stato bersaglio principale di rumors, spesso infondati. Dopo le recenti voci che lo hanno accostato alla Miss Italia 2019, Carolina Stramare, questa volta è il diretto interessato a fare chiarezza con un post tutto sarcasmo e ironia.

Le storie d’amore di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha sempre vissuto grandi ed importanti storie d’amore. Il cantante ha inizialmente fatto coppia fissa con Michelle Hunziker, che conobbe dopo un concerto nel 1995 ma dalla quale si separò nel 2002. Per arrivare ad una nuova relazione sentimentale è servito aspettare qualche anno quando, nel 2009, il cantante intrecciò una love story con Marica Pellegrinelli.

Il loro amore sembrava potesse durare in eterno, eppure lo scorso luglio, a distanza di 10 anni dall’inizio della loro relazione, i loro destini si sono divisi. Da quel momento il cantante non ha mai avuto nessuna donna al suo fianco, nonostante il mondo del gossip lo abbia recentemente accostato a Miss Italia 2019, Carolina Stramare. I rumors però non hanno trovato conferma reale: Eros, infatti, è ad oggi momentaneamente libero a livello sentimentale.

Nuova fidanzata per Eros? Ecco “Miss Nonna”

La conferma che il cuore di Eros Ramazzotti è attualmente libero arriva dal diretto interessato, che decide di fare chiarezza a riguardo su Instagram.

Sul suo profilo personale, infatti, il cantante ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae da giovane insieme alla nonna e la didascalia ad essa corredata fuga ogni dubbio. Eros ha scritto: “Vi presento la mia nuova fidanzata, lei è miss Nonna. Qui eravamo un po’ più giovani. Ps: è un mondo allo sbando, ma teniamo DURO“. Con grande ironia il cantante ha risposto alle voci che lo volevano insieme a Miss Carolina Stramare e ha contemporaneamente confermato che il suo cuore, ad oggi, appartiene solo alla sua adorata nonna.