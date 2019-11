Il processo in Corte d’Assise d’Appello di Roma contro i 5 medici dell’Ospedale Pertini è finito con 4 prescrizioni e un’assoluzione. Le prescrizioni erano un finale in qualche modo atteso: i termini per prescrivere i reati erano infatti scattati lo scorso 20 aprile.

I 5 medici erano Aldo Fierro, Luigi De Marchis Preite, Silvia di Carlo, Stefania Corbi e Flaminia Bruno.

Oggi anche la sentenza contro i carabinieri

A brevissimo dovrebbe essere pronunciata anche la sentenza per il processo Cucchi-bis contro i 5 carabinieri. Tre di loro sono accusati di omicidio preterintenzionale.