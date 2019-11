Tina Cipollari lavora in televisione da oltre 20 anni e nel suo curriculum c’è poco altro a parte Uomini e Donne (si ricordano le partecipazioni come concorrente a qualche reality e quelle in altri programmi della Fascino di De Filippi, come Selfie). Il dating show che le ha dato popolarità (e probabilmente anche qualche rata del mutuo in meno) si incentra prevalentemente su amori e tradimenti così, a uno dei più navigati dei giornalisti italiani, è venuto spontaneo chiedere conto e ragione di corna e tradimenti proprio alla vamp di Canale 5.

Tradimenti fatti e subiti

Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda lo scorso 13 novembre, Tina Cipollari ha confessato di essere stata cornuta ma, soprattutto, di aver tradito e di non esserne affatto pentita: “Sono stata cornuta ma le ho anche messe le corna.

Sono felice di averle messe, onestamente. In fondo, vanno e vengono le corna. Come dice la De Lellis, le corna stanno bene su tutto”. La Cipollari ha poi spiegato – svelando anche qualche trucco – i metodi con cui è venuta a conoscenza del tradimento: “Uno si accorge da tante cose di essere stato tradito: dai cambiamenti, da qualche ritardo, dal cellulare sempre girato.

Se uno non ha niente da nascondere, il cellulare non lo tiene girato. Poi l’abitudine di tenere aperte tante chat è rivelatrice”.

Tina Cipollari balla al Maurizio Costanzo Show

Da 20 anni a Uomini e Donne

“Sa che lei è a Uomini e Donne da 20 anni?” ha chiesto Costanzo alla Cipollari in riferimento al programma televisivo di maggior successo della moglie. La vamp è infatti protagonista del programma di Canale 5 praticamente dall’inizio del secolo, da quando è arrivata in veste di tronista. “20 anni sono volati. Uomini e Donne è casa mia” ha poi precisato la Cipollari che ha infine confessato di stare scrivendo un libro che – precisa – “non parlerà di Gemma Galgani.

Figuriamoci!”.