Sono passati 19 anni dalla sua prima apparizione nel salotto di Maria De Filippi. Era il 2000, infatti, quando Tina Cipollari è approdata nello studio di Uomini e Donne, al fianco della conduttrice. Vamp fin da subito, nei modi di fare e di vestire, è grazie alla trasmissione che incontra l’ex marito Chicco Nalli, detto Kikò.

Corteggiatrice, poi tronista… alla fine opinionista

Tina nasce a Viterbo nel novembre del 1965, sotto il segno dello scorpione. Negli studi televisivi dimostra una forte personalità, accentuata dai boa piumati che spesso porta attorno al collo e dagli abiti pieni di paillette. La Cipollari, infatti, entra a far parte del programma prima come corteggiatrice, e poi come tronista.

La sua eccentricità non è passata inosservata, a tal punto da offrirle un posto fisso all’interno di Uomini e Donne, come opinionista.

Prima di diventare il personaggio che conosciamo, sembra lavorasse come impiegata nella contabilità di una società di costruzioni. Due mondi totalmente opposti che hanno portato anche a un altro guadagno. Si dice, infatti, che il guadagno di Tina ora si aggiri tra i mille e i 2mila euro a puntata.

L’amore con Kikò e la nascita dei figli

Per quanto riguarda la sua vita amorosa, Tina incontra l’ex marito Kikò proprio durante la trasmissione.

L’amore pare essere così forte tra i due che nel 2005 decidono di sposarsi. Dal matrimonio, negli anni, nascono tre figli maschi, Francesco, Mattias e Gianluca, di cui la donna è follemente innamorata. La presenza di Tina in tv e sui social è costante e molto forte. Le sue battute e gli scherzi che riserva a Gemma (protagonista del trono over) in poche ore diventano virali sul web. È stato proprio dalla De Filippi che nel 2018 la Cipollari, durante una puntata, ha confermato la definitiva rottura con il marito.

I due, che per un primo momento hanno continuato a vivere insieme per il bene dei figli, hanno poi stabilito di allontanarsi.

Una foto sui social svela la sua nuova relazione

Ed è proprio alla fine dello stesso anno che iniziava a circolare la voce, per lei, di una nuova relazione. Lei stessa, poco dopo, aveva pubblicato sui social una foto con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara.

Nelle ultime settimane Tina è alle prese con una dieta ferrea. Come ha raccontato alla rivista Uomini e Donne Magazine, il suo obiettivo è perdere 20 kg nel giro di 6 mesi. “A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione”, racconta. Spera di farcela e di potersi dire soddisfatta. Intanto, continua imperterrita a far divertire il pubblico in studio e a casa.