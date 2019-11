Una vera sviolinata d’amore quella di Adriano Celentano alla sua “eterna compagna”, Claudia Mori. Una serenata amorosa che arriva direttamente dal palco di Adrian che anche se non è riuscito a ritagliarsi un posto nella parte alta della classifica degli ascolti, è comunque riuscito a far breccia nel cuore dei telespettatori col suo amore lungo 54 anni.

Adrian, tra amore e De Filippi

L’amore di Claudia Mori non lo ha mai abbandonato in questi 54 anni che hanno trasformato i difetti e le imperfezioni in un luogo esatto in cui annidare una forte devozione. Nel corso di Adrian, che come programma non riesce a spiccare il volo collezionando uno share che tuttora non soddisfa le aspettative, Celentano si lascia andare ad amabili confidenze sulla moglie incalzato anche dalle parole di una super ospite quale è stata Maria De Filippi.

Celentano romantico, le parole per Claudia Mori

Proprio la conduttrice Mediaset ha voluto infatti tessere le lodi della loro relazioni, spendendo per la coppia Mori-Celentano parole al miele: “Ho visto una cosa che è molto carina – ha dichiarato la De Filippi – Tu e tua moglie siete sposati da 54 anni. Lei è protettiva. Ogni cosa che Adriano fa, lei sta a guardare.

Guarda se va bene, se va male, se c’è qualcosa che potrebbe non andare. Lui la riguarda come a dire ‘Non ho bisogno di protezione’“. Sempre la De Filippi che svela così un tenero aneddoto sulla coppia, prosegue raccontando: “Però questo giochetto penso vada avanti da 54 anni. Lui non alza mai la voce, lei ogni tanto“. E proprio sulle tonalità toccate dalla Mori quando è intenta a riprendere il compagno, si esprime Celentano con una dichiarazione d’amore fatta e finita: “Cosa faccio quando alza la voce? L’ascolto e la guardo perché è bella anche quando alza la voce“.