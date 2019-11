La Corte d’Appello di Rennes ha deciso di liberare il no global Vincenzo Vecchi, condannato in Italia a 11 anni e mezzo di prigione per la devastazione di Genova nel 2011. Vecchi era latitante dal 2012, ma ad agosto la polizia lo aveva arrestato in Francia. In giornata potrà essere di nuovo libero.

La latitanza e l’arresto

Era ritenuto l’ultimo latitante tra i black bloc che dal 19 al 22 luglio 2001 avevano devastato Genova, durante il celebre G8. La giustizia italiana ha ritenuto Vincenzo Vecchi colpevole di devastazione, saccheggio, rapina, porto abusivo d’armi, resistenza e violenza verso le forze dell’ordine.

Esponente dell’area anarcoide-autonoma milanese, dal 2012 era latitante ma negli ultimi mesi c’era stata una svolta. Grazie alle intercettazioni e al lavoro congiunto di polizia italiana e francese, l’8 agosto 2019 Vincenzo Vecchi era stato arrestato in Bretagna, regione della Francia. Le autorità italiane auspicavano per l’estradizione, ma il tribunale francese ha deciso diversamente.

Le motivazioni della sentenza

La Corte d’Appello di Rennes ha definito “irregolare” il mandato d’arresto europeo che pendeva su Vincenzo Vecchi. Alla base della decisione, arrivata nella giornata di oggi, ci sarebbe un problema procedurale. Adnkronos ha riportato le parole di uno degli avvocati di Vecchi: “Il Procuratore non ha trasmesso alle autorità italiane il nome dell’avvocato italiano di Vecchi e questo ha portato un pregiudizio ai diritti della difesa”.

Ad agosto la Corte aveva negato l’estradizione e aveva richiesto alle autorità italiane un supplemento di informazioni riguardo i due mandati europei. Uno era per i fatti di Genova del 2001, l’altro per gli scontri durante una manifestazione antifascista a Milano, nel 2006. Per questi ultimi fatti, la giustizia italiana lo ha condannato a 4 anni di reclusione, oltre agli 11 e mezzo imposti dalla sentenza della Cassazione nel 2012 per i fatti del G8.

L’avvocato Maxime Tessier l’ha ritenuta “una vittoria per la giustizia e il diritto“, come dichiarato ad Adknkronos.

Il Comitato di solidarietà

Alla lettura della sentenza, sono arrivati gli applausi di alcuni sostenitori facenti parte del Comitato di solidarietà in difesa di Vincenzo Vecchi. Tra loro, lo scrittore e cineasta Eric Vuillard, che ha rilasciato delle dichiarazioni ad Adknkronos. Dura la posizione sui mandati di arresto europei: “Vanno soppressi, non si possono scambiare persone come se fossero merci. Se si vuole una giustizia europea serve un codice penale europeo”.

Negata quindi l’estradizione richiesta dalle autorità italiane: Vincenzo Vecchi sarà liberato già nella giornata di oggi. Il Procuratore francese ha 5 giorni per fare ricorso alla Corte di Cassazione.

Immagine: Ares Ferrari (Wikipedia) / Dimensioni modificate