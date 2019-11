Carmelita diventa cupido! Anche oggi si è visto come a Domenica Live tutto può succedere e Barbara D’Urso ha chiuso col botto con la proposta di matrimonio di Giucas Casella per la sua Valeria.

I due erano gli ultimi ospiti attesi nel programma, dopo un inizio infuocato con Floriana Secondi e lo scontro con Kikò Nalli, Barbarella ha chiuso in dolcezza.

Giucas Casella e Valeria Perilli dalla D’Urso

Il famoso illusionista era atteso in studio per prendere parte alle sfide. La sua era quella di imitare Renato Zero, ma a quanto pare non si trattava solo di questo perché, prima di esibirsi, Giucas Casella ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua Valeria, la donna che ama da 40 anni.

Dopo una breve intervista in cui sono stati ripercorsi i momenti salienti della loro storia d’amore, Barbara D’Urso invita la Perlli ad andare nel salottino magico dove ad attenderla ci sarebbe stata una sorpresa.

La romantica proposta di nozze

Nel salotto magico era stata ricostruita una romantica Parigi al tramonto. A quel punto è giunto il momento della proposta, che Giucas ha trascritto nel dettaglio perché come lui stesso ha esordito: “Non sono un grande oratore”. “Valeria, sai che sogno da una vita di portarti a Parigi e sono qui a dirti che ci andremo presto per un’occasione speciale, se tu lo vorrai”.

La proposta continua con il ricordo dei 40 anni insieme, “Un viaggio che ci ha regalato momenti felici e momenti bui. Tu mi sei stata sempre vicina e presente”. “Grazie per l’amore che hai saputo riversare su me e James, per aver aiutato a crescerlo e a farlo diventare un uomo. Il nostro è un amore che supera le barriere del tempo, per questo ho deciso di fare un passo importante, davanti a tutti. Mi vuoi sposare?” Ovviamente la risposta è stata un’emozionatissimo sì.

Una storia tenuta nascosta

La storia d’amore tra Giucas Casella e Valeria Perilli va avanti da circa 40 anni, ma fino al 2018 i due l’hanno tenuta segreta. I due non si sono mai lasciati, neanche dopo la nascita di James, il figlio che Giucas ha avuto dalla ballerina inglese Carol Torr. Figlio che Valeria Perilli ha amato e cresciuto come suo.