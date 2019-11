Nuova stilettata per la collega e rivale? Qualcuno ha letto questo nell’ultimo tweet di Heather Parisi. Sebbene la ballerina italo-americana non abbia fatto il nome di Lorella Cuccarini, nel post pubblicato di recente, mettendo insieme i pezzi del puzzle non si può che pensare ad un’allusione proprio alla più amata dagli italiani.

Per leggere la frecciatina nei confronti della Cuccarini c’è però bisogno di essere aggiornati sull’ultima “puntata dell’eterna battaglia”. Chi non è aggiornato, dunque, dovrebbe essere messo al corrente di quanto detto da Heather nel corso della sua ultima ospitata a Verissimo.

Nelle puntate precedenti…

Lo scorso mese la Parisi è stata ospite di Silvia Toffanin con cui ha parlato ti tante cose.

Tra i vari argomenti toccati anche quello che riguarda la rivalità tra Heather e Lorella.

In quell’occasione quindi la ballerina dichiarò, ricordando la loro collaborazione sul piccolo schermo con il programma Nemica Amatissima: “Perché dovrei provare qualcosa per questa persona? Solo indifferenza, perché non fa parte della mia vita. Un’amica è una persona di cui ti puoi fidare e che non può mai farti del male“. È qui la chiave di tutto, in quella parola: indifferenza.

Il tweet di Heather Parisi

Proprio sulla definizione di indifferenza, invece, si concentra un post apparso recentemente sul profilo Twitter di Heather Parisi.

“Non è vero che l’indifferenza è un sentimento negativo. L’indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos’è? Non è altro che carità. Ecco, l’indifferenza è un atto di carità“.

Ecco, l’indifferenza è un atto di carità. #heatherparisi — Heather Parisi (@heather_parisi) November 16, 2019

Tanto è bastato per accendere nuovi rumors sul loro rapporto, basta dare uno sguardo ai tanti commenti che il post ha scatenato. Heather ci concede comunque il beneficio del dubbio, dal momento che non menziona mai Lorella nel suo post. E quindi è lecito domandarsi “Sarà indirizzato alla Cuccarini?”.