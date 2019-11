“Ho mandato il cuore in vacanza per colpa dell’amore” canta Pamela Prati nel suo brano Corazòn De Vacaciones. La showgirl sara aveva anticipato già la scorsa primavera il suo ritorno sulle scene musicali ed ora ha mantenuto la promessa.

Il 15 novembre è uscito il singolo che è già disponibile sulla piattaforma digitale Spotify. Su Instagram la cantante ha anche annunciato l’evento con una piccola preview del video di cui Spy ci ha parlato qualche tempo fa.

La delusione d’amore fonte d’ispirazione

Corazòn De Vacaciones segna il grande ritorno di Pamela in studio di registrazione, dopo 25 anni da Menealo, brano che fu sigla di Scherzi a Parte.

Il testo, in spagnolo, pare essere fortemente biografico. La Prati canta, insieme a Jay P, di aver mandato il cuore in vacanza, in seguito ad una delusione d’amore. Chiara allusione all’affaire Caltagirone che ha fatto della Prati la protagonista del gossip più chiacchierato degli ultimi tempi.

Così, la “truffa d’amore”, come lei stessa l’ha definita più volte, di cui è stata vittima, è stata fonte d’ispirazione per questo brano.

Il video

Pamela quest’estate ha anche girato un video, di cui regala un piccolo assaggio su Instagram ai suoi fan. A fare da cornice al videoclip un noto locale brasiliano di Milano Marittima.

Di questa chicca ci aveva già informato Spy qualche mese fa. “Che ci fa Pamela Prati alla Pousada Beijaflor, il locale brasiliano di Milano Marittima?” domandava il settimanale ai suoi lettori. “La showgirl sta girando un videoclip musicale“. E da un primo sguardo possiamo dire che Pamela è tornata alla grande.