È stata la grande protagonista della scorsa stagione televisiva e ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Ora, dopo essere stata ospite da Massimo Giletti, Pamela Prati si prepara a tornare in televisione dove, stando alle indiscrezioni, si scontrerà proprio con chi ha iniziato a scoprire le sue bugie.

Il ritorno da Giletti con Roberto D’Agostino

Un ritorno in grande stile per Pamela Prati. La showgirl e attrice, nel corso del 2019 al centro dell’interesse mediatico, è riapparsa in televisione dopo mesi di assenza il 22 settembre scorso a La7, nel programma Non è L’Arena di Massimo Giletti. Ora stando a quanto si apprende da Tv Blog, che lancia una anticipazione, la soubrette ritornerà proprio sul “luogo del delitto” nella puntata che sarà trasmessa il 20 ottobre.

Stavolta, però, la Prati si ritroverà davanti Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, che è stato il primo a smascherare, settimana dopo settimana, gli intrighi orditi dalla donna e dalle sue ex agenti riguardo il falso matrimonio con Mark Caltagirone.

Roberto D’Agostino, oltretutto, sembra essere a conoscenza di dettagli molto importanti su Pamela Prati. Qualche tempo fa, dichiarava: “Nel caso della Prati il suo ex compagno mi ha detto che c’era uno stato economico veramente depresso. La Prati ha anche chiesto soldi all’uomo per evitare il pignoramento del suo appartamento.

Lei ha anche una debolezza, che è quella del gioco d’azzardo”.

Massimo Giletti vuole fare chiarezza

Dei retroscena incredibili avrebbero dato origine all’inganno che ha tenuto banco nei programmi televisivi della scorsa stagione. Riguardo alla puntata del 22 settembre di Non è L’Arena e sulla presenza di Pamela Prati, Massimo Giletti aveva voluto dare dei chiarimenti. In un’intervista a Chi, il conduttore ha detto di aver visto davanti a sé una persona fragile, provata e che per questo non ha voluto calcare troppo la mano nel programma.

Ha ammesso come il cosiddetto Pratigate nasconda ancora qualche lato oscuro ma di aver voluto trattare l’argomento per spiegare come nasce una fake news. Riguardo alla showgirl ha chiosato: “Ha commesso errori che ha ammesso e, per un personaggio pubblico, il sospetto che la visibilità abbia una parte nelle scelte c’è sempre”.