Belén Rodriguez, in procinto di iniziare un nuovo progetto, e i suoi fratelli Cecilia e Jeremias si sono riuniti per un gesto straordinario nei confronti del padre Gustavo. Infatti, in occasione del compleanno dell’uomo, i 3 hanno deciso di sorprenderlo esaudendo uno dei suoi più grandi desideri.

Il regalo dei Rodriguez al loro papà

Belén Rodriguez ama molto la sua famiglia. La showgirl argentina ha postato su Instagram una storia in cui ha raccontato di aver fatto un dono speciale al padre Gustavo. “Per il suo compleanno, gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni: incidere una sua canzone, che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma.

Vederti felice mi riempie l’anima! Vi amo da impazzire” sono state le parole della conduttrice di Tu si que vales. Belén, Cecilia e Jeremias si sono ritrovati uniti in questa situazione per poter realizzare il sogno del padre e la showgirl li ha taggati con la mamma Veronica.

La Rodriguez è molto attaccata alla sua famiglia e solo qualche giorno fa pubblicava una foto in cui ricordava il nonno Josè, morto nel 2013 poco dopo le sue nozze con Stefano De Martino.

Lo scatto misterioso su Instagram

Belén Rodriguez ha pubblicato, nelle ultime ore, uno scatto su Instagram che sta facendo letteralmente impazzire i fans sui social.

La showgirl, viene ritratta in bianco in nero con la didascalia: “Pensa positivo, sempre!!!! Arrivano delle cose meravigliose!!”. Questo post sta facendo pensare che Belén possa essere in attesa del secondo figlio da Stefano De Martino. Molti followers, le hanno proprio scritto se questa cosa bella riguardi un test di gravidanza positivo.

Per il momento, non ci è dato saperlo ma quello che è certo è che Belén sembra decisa a spazzare via tutte le malelingue che da giorni sono tornate a parlare di lei, in occasione del presunto tradimento con Andrea Damante all’epoca della sua relazione con Iannone.