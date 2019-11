Una Belén Rodriguez dalle mille sfaccettature: ballerina, cantante, modella, conduttrice e ora anche scrittrice in divenire. Nulla che vada di pari passo con la carriera da scrittrice di Giulia De Lellis: Belén sembra muovere i suoi passi meno verso l’editoria cartacea e sempre più verso il mondo della televisione tanto che in cantiere avrebbe proprio la trama di una serie tv.

Belén e la carriera nel mondo delle serie tv

Non più di qualche settimana fa avevamo parlato dell’argentina che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata scritturata per una serie tv firmata Netflix. In quel caso però si parlò di Belén Rodriguez in qualità di attrice di serie tv e non di scrittrice il che ci fa presupporre, alla luce di queste due distinte notizie, che si parli di due progetti distinti.

Certo è che la Rodriguez sta pensando in grande e continua a lavorare di fino nelle sue stanze in vista di progetti ambiziosi e sempre più importanti.

Belén Rodriguez e il progetto top-secret

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Rodriguez ha voluto entrare nel dettaglio di questo progetto al momento top-secret. “Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv, ma è inutile che mi chieda di più.

Finché non ho finito di scriverla è top secret“, ha dichiarato la Rodriguez. Chissà cosa non sarà capace di partorire la mente della showgirl che sempre in tema, ha poi svelato un dettaglio probabilmente inaspettato proprio sul suo lavoro. Sebbene spesso e volentieri la Rodriguez si trovi al timone di importanti programmi Mediaset e non solo, l’argentina preferisce ballare e cantare: “Presentare? Di tutto ciò che faccio per spettacolo è la parte che mi piace meno“.

In vena di confidenze, sempre Belén Rodriguez ha poi spiegato meglio perché da qualche tempo la vediamo sempre meno sui social, in principal modo su Facebook, un luogo da lei descritto come “pieno di hater”: “Non sono molto social – afferma la Rodriguez – Preferisco gli amici in carne e ossa ai virtuali.

Facebook l’ho abbandonato perché è pieno di ‘hater’ che mi hanno detto un sacco di cose cattive“.