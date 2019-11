La tanto attesa pausa dal maltempo non arriverà neppure questa settimana. I meteorologici hanno previsto infatti altre ondate di pioggia, nubifragi e situazioni allarmanti. A metà settimana una breve pausa, preludio ad un weekend ancora sotto l’acqua.

Un altro vortice in arrivo

Solo nella giornata di ieri, erano 11 le regioni su cui era stata lanciata un’allerta meteo: codici arancioni e rossi in tante città d’Italia, fiumi esondati o sul punto di farlo, come a Firenze. A Venezia, solo ieri, un altro allarme per l’acqua alta. Il maltempo tuttavia non accennerà a diminuire neanche questa settimana, come si può leggere dalle previsioni degli esperti su IlMeteo.it e 3BMeteo.



Già nella giornata di oggi, lunedì 18, è atteso l’arrivo un nuovo vortice di aria fredda proveniente dal nordatlantico. Questo, insieme a venti di scirocco e libeccio, genererà l’ennesima situazione di bassa pressione che sarà responsabile di rovesci e nubifragi su gran parte d’Italia. A essere colpita per prima sarà la Sardegna, seguita dalle regioni del Centro e del Nord, con attenzione particolare a nubifragi in Toscana e Liguria. Prevista neve sull’arco alpino a partire da 800-100 metri.

Martedì 19 il maltempo insisterà sul Centro, con rovesci nella notte nel Lazio e un peggioramento delle situazioni al Sud, inizialmente risparmiate da questo nuovo vortice.

Attenzione massima per mari agitati e venti forti. A Venezia potrebbe arrivare ancora l’alta marea.

La tregua di metà settimana

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 avremo quello che gli esperti definiscono una “pausa inter ciclonica”. Questa situazione porterà miglioramenti e schiarite, con temperature in rialzo a parte per alcune zone tirreniche del Lazio, Campania e Calabria. Qui sono attesi piovaschi, ma niente rispetto a quanto visto nelle scorse settimane e durante l’inizio di questa.

La tregua sarà tuttavia solo momentanea: da giovedì sera tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna e il versante tirrenico.

Questo sarà il preludio di un nuovo vortice di bassa pressione che metterà l’Italia di nuovo sotto l’acqua durante il weekend.