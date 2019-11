Filippo Nardi ha spiazzato Barbara d’Urso con un’uscita ‘fuori contesto’, durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 18 novembre scorso. Il pubblico ha assistito a un siparietto che, secondo alcuni, celerebbe una tensione romantica di fondo tra i due (smentita da entrambi anche in passato). Nel bel mezzo della querelle sullo scoop sul presunto bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena, Nardi si è alzato in piedi rivolgendosi alla padrona di casa: “Hai baciato tutti, bacia anche me“. La reazione della conduttrice non si è fatta attendere.

Filippo Nardi chiede un bacio a Barbara d’Urso

‘Fuoco e fiamme’ nel salotto pomeridiano di Pomeriggio Cinque, dove Gaetano Arena è approdato a difendersi dalle accuse di aver tirato su, a tavolino, uno scoop su un presunto bacio con Ambra Lombardo (di cui Kikò aveva parlato la scorsa settimana in tv).

Durante il feroce scontro tra opinionisti ed ex gieffini uno di questi ultimi, Filippo Nardi, ha spiazzato tutti con una richiesta indirizzata a Barbara d’Urso. Un’uscita che ha smorzato la tensione del dibattito in corso ma che sembra aver generato imbarazzo nella conduttrice, pronta a glissare davanti all’insistenza del suo amico.

L’ex gieffino è intervenuto per proporre un sipario decisamente lontano dal tema centrale della puntata: “Il motivo per cui io sono qua… Signora padrona di casa, lei bacia un po’ troppo spesso le persone nei suoi studi, e quindi sono venuto, creiamo un po’ di gossip, adesso mi dà un bacio“.

La reazione di Carmelita

La reazione di Carmelita, accompagnata da un’espressione mista di imbarazzo e divertimento, non si è fatta attendere: “Ma cosa c’entra?“, ha chiesto subito a Filippo Nardi tentando di arginare la sua richiesta.

“Adesso mi dai un bacio – ha proseguito l’ex concorrente del Grande Fratello – perché baci Gabriel Garko, baci tutti, adesso baci pure me. Portiamo il nostro rapporto a un livello superiore“.

“Ma io stavo parlando con Gaetano Arena, ti bacio la prossima volta”, ha risposto Lady Cologno, intimandogli di sedersi: “Ma è impazzito?!“. Il pubblico ha sostenuto Nardi con una sonora incitazione al bacio, che effettivamente, sulla guancia, è poi arrivato, ma il siparietto non si è concluso così.

“Io non bacio tutti, ma mi fai la scenata di gelosia? Siediti, va’“, ha tuonato la d’Urso. “Ci vogliamo bene, un bacio ci sta, visto che baci tutti“, ha concluso Filippo Nardi, incassando lo sguardo sbigottito della conduttrice.

Tra i due sembra esserci una grande sintonia, e il gossip degli ultimi tempi ha acceso interrogativi su un presunto avvicinamento di natura romantica. Tutto prontamente smentito dai diretti interessanti, in favore di un rapporto di semplice amicizia.