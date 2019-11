Il noto presentatore Marco Columbro è pronto a tornare in televisione. Lo farà da conduttore di un programma dedicato all’ecosostenibilità dell’industria italiana, su una nuova emittente dedicata al mondo del lavoro.

Il ritorno in TV

Il decennio televisivo che sta terminando non ha visto come protagonista Marco Columbro, storico presentatore sparito dalle scene. La causa è anche dovuta all’aneurisma nei primi anni 2000, che ne ha decisamente segnato la carriera. Prima di allora, 13 Telegatti e tanti programmi di successo, poi un mezzo oblio televisivo.

Di lui, da più di 10 anni, ormai si parla più per le occasionali ospitate in tv, come l’ultima burrascosa da Barbara d’Urso, e per i presunti problemi economici.

Un anno fa, inoltre, avevan fatto notizie alcune sue dichiarazioni sugli alieni.

Adesso, tuttavia, è pronto a ripartire e per farlo ha scelto una nuova emittente.

In onda su Business24

Si chiama Business24 il canale scelto da Marco Columbro per il gran ritorno. Abbastanza recente, è stato creato da Matteo Vallero, intenzionato così a creare una tv del lavoro.

L’emittente ha deciso ora di ampliare il suo pubblico e si spera lo share, andando a prendere un conduttore di fama nazionale, anche se ha accumulato un po’ di polvere.

Columbro sarà il conduttore di GreenBiz, in onda da martedì 26 novembre alle 20.45 sul canale 821 di Sky.

Columbro conduce GreenBiz

Il format del programma lo vede impegnato con interviste e approfondimenti sull’industria ecosostenibile italiana. Un programma dedicato quindi al lato “green” degli affari italiani nel secondo settore, ha deciso di puntare l’attenzione sulle aziende che investono in sostenibilità e responsabilità verso l’ambiente.

Marco Columbro quindi intervisterà alcuni eco-imprenditori, che testimonieranno come questo tipo di investimenti possano creare valore e soprattutto un’ottima immagine aziendale, di realtà attente e al passo con le richieste dei tempi.

Appuntamento quindi al 26 novembre per rivedere Marco Columbro in tv.