A volte la toppa è peggio del buco. Barbara d’Urso, oggi, si è scusata pubblicamente con Vladimir Luxuria dopo il fuoco incrociato piombatole addosso domenica, a Live, da Feltri e Sgarbi. Un gesto doveroso e per certi versi apprezzabile, ma che una parte piuttosto consistente di utenti (sui social il tema è caldissimo da giorni) ha giudicato poco sincero e in netto ritardo.

Le scuse della d’Urso

Subito dopo la puntata di domenica scorsa, in cui Luxuria è stata aggredita verbalmente di fronte a una Barbara d’Urso praticamente inerme, si è sollevato un enorme polverone. Centinaia di tweet si sono scagliati contro la conduttrice napoletana accusata di essere “paladina dei gay a convenienza”, di aver chiamato ospiti volutamente aggressivi in virtù degli ascolti e di essersi spinta troppo oltre il livello del trash.

Anche alcuni giornalisti, blogger e influencer hanno condannato aspramente il segmento della trasmissione che ha avuto un’eco negativa incredibile. La stessa Vladimir Luxuria si è sfogata dopo la puntata ricevendo attestati di solidarietà da più parti. Ma se ieri non c’è stata alcuna replica da parte della d’Urso, oggi a Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha dedicato un intero spazio alla vicenda, facendo apparire in grafica il bollino “Stop omofobia”, raccontando casi di cronaca e chiedendo pubblicamente scusa alla ex parlamentare.

“Un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria” ha detto la d’Urso. “Dopo la diretta, ci siamo scritte e parlate. Vladi ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi. Sapete lui è inarrestabile, nessuno riesce a fermarlo e Vladi è l’unica che sa gestirlo. Probabilmente, l’altra sera Vladi era un pochino più fragile. Mi spiace che sia accaduto questo in una mia trasmissione”. La domanda è: perché chiamare in qualità di ospite un personaggio che non si riesce a gestire?

Barbara d’Urso e lo spazio Stop Omofobia

Luxuria resta fredda

Vladimir Luxuria non è però rimasta particolarmente colpita dalle scuse della d’Urso che, anzi, in un tweet, ha giudicato velatamente incoerenti tra le righe.

Anche in questo caso non sono mancati i commenti negativi: “A Barbara ormai non credo più” scrive un utente, “Barbara d’Urso aveva tutto il potere di zittire chiunque in trasmissione” fa eco un altro. Nel frattempo continua a pesare anche il silenzio dei vertici che si sono limitati a festeggiare gli ascolti del “primo programma non sportivo della serata”.