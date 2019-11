Tutto pronto per il ritorno di Emanuela Folliero sulle reti Mediaset. Dopo un allontanamento con polemiche annesse e il passaggio alla Rai, adesso è pronta a debuttare con un nuovo programma sul cibo e le eccellenze italiane: Sai cosa mangi?.

Lo sfogo e la Rai

Storico volto di Rete 4, per quasi 30 anni Emanuela Folliero ne ha annunciato i programmi. Per la presentatrice però negli ultimi anni si era rotto qualcosa e solo 2 mesi fa erano arrivate dichiarazioni che sembravano sancire la fine del suo lungo rapporto con Mediaset. “Mi tenevano in panchina – ha dichiarato la Folliero – Mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”.



Quando le hanno proposto il Grande Fratello Vip, ha capito che era il momento di andarsene. Ad accoglierla ci ha pensato Carlo Freccero, che ha colto la palla al balzo e l’ha presa sotto l’ala Rai. Non più legata da esclusiva Mediaset, Emanuela Folliero ha raggiunto Bianca Guaccero a Detto Fatto, su Rai 2, dove tiene una rubrica sull’amore. Mediaset però si è rifatta sotto e le ha proposto la conduzione di un nuovo programma, cosa che ha riportato la Folliero dalle parti di Cologno Monzese.

Arriva Sai cosa mangi?

Ed ecco allora che dopo un periodo da amanti separati, Rete Quattro ed Emanuela Folliero si riuniscono. Lo faranno a partire da domani, lunedì 25 novembre dalle 9.50 del mattino, con un programma chiamato Sai cosa mangi?.

Il programma vuole offrire ai telespettatori della quarta rete consigli pratici su come mantenere una corretta alimentazione. Non solo: il focus sarà anche sui prodotti dell’eccellenza italiana, genuini e riconosciuti in tutto il mondo per la loro qualità. Un programma di approfondimento alimentare quindi, che potrà vantare anche la presenza dello chef stellato Francesco Sposito.

La “vecchia ciabatta” Emanuela Folliero – così si era definita lei stessa in un’intervista a DiPiù, parlando del trattamento riservatole da Mediaset – è pronta a mostrare di poter essere ancora uno dei volti di punta di Rete Quattro.