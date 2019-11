Nell’era digitale gli auguri di compleanno non si limitano più ad essere fisici e anzi, spesso e volentieri, lo sono sempre male. Ai mazzi di fiori, le lettere spedite con largo anticipo onde evitare di mancare il giorno e agli abbracci di chi può essere presente si sostituiscono oggi i post di Instagram e più nessuno può farne a meno. Nemmeno Luciana Littizzetto che proprio sui canali social ha voluto omaggiare la figlia Vanessa arrivata a quota 25.

Luciana Littizzetto, gli auguri alla figlia Vanessa

Auguri social e in pieno stile Littizzetto. Un giorno importante per Vanessa Beljuli, sorella di Jordan e e figli di Lucianina che pubblicamente ha voluto renderle omaggio nel giorno del suo 25esimo compleanno.

“E fanno 25 bellezza – scrive così su Instagram la comica spalla destra di Fabio Fazio – Portati da dio! Tanta buona vita e tanta buena suerte“. Un post che non è fatto solamente di parole, corredato di scatto della stessa Vanessa immortala mentre si volta di spalle.

Gli auguri vip su Instagram

Ovviamente, come spesso accade, un post di compleanno è un’ottima occasione per esprimere le proprie felicitazioni tra i commenti e proprio lì non appaiono solamente comuni utenti e fan.

Tra i primi ad esporsi troviamo la stessa Filippa Lagerback, anche lei dell’entourage di Fazio, ma anche Elena Braghieri, lo stesso canale ufficiale di Che Tempo Che Fa. Del meraviglioso rapporto che lega madre e figlia ha discorso proprio la Littizzetto nell’intervista affidata alla Carrà e andata in onda una settimana fa nel corso dell’ultima puntata di A raccontare comincia tu.

Nel suo salottino torinese, la Littizzetto ha ripercorso a ritroso la sua vita, incalzata dalla Carrà a raccontare il momento in cui decise di prendere in affido Vanessa e suo fratello Jordan. “Tutto è nato da un discorso che feci con Maria De Filippi in una situazione tipo questa, assolutamente confidenziale a casa sua che mi chiedeva una roba di una trasmissione“, le parole della Littizzetto.