In occasione del Venerdì della Misericordia, Papa Francesco ha inaugurato un nuovo centro di accoglienza nel cuore di Roma, a due passi dal Vaticano. Il palazzo è stato donato per essere una nuova residenza per i poveri e i senzatetto.

I poveri di Palazzo Migliori

Incurante delle recenti accuse di “atti sacrileghi”, Bergoglio continua nella sua opera di avvicinamento della Chiesa ai più poveri. Come riportato da Il Mattino, Palazzo Migliori era destinato a diventare un hotel a 5 stelle, prima che intervenisse Papa Francesco. L’edificio dell’800, a due passi dal Colonnato di San Pietro, è alto 4 piani ed ha una superficie di 2 mila metri quadrati.

Sarà amministrato dall’Elemosineria apostolica e gestito dalla Comunità Sant’Egidio.

Da venerdì 15 novembre, questo storico palazzo è diventato la casa per 50 poveri bisognosi. Il centro di accoglienza è sia diurno che notturno e il numero di posti letto è destinato ad aumentare con l’arrivo del freddo invernale, per dare riparo ai senza fissa dimora. Un’iniziativa fortemente voluta da Papa Francesco, che guardando le stanze dello storico Palazzo Migliori durante l’inaugurazione , riporta Avvenire, ha esclamato “la bellezza guarisce!”.

Andrea Riccardi, fondatore della Comunità che gestirà il centro di accoglienza, ha dichiarato: “Qui siamo di fronte al Vaticano, dentro e nel cuore del Papa.

I poveri hanno casa davanti al Papa”.

Le iniziative del Venerdì della Misericordia

I poveri e bisognosi che occuperanno le stanze di Palazzo Migliori potranno anche godere della prima colazione e della cena. Le cucine del Palazzo, infatti, sono in grado di preparare fino a 250 pasti caldi. Palazzo Migliori, di proprietà vaticana dagli anni ‘30, ha anche un ascensore per persone con ridotta mobilità. Sugli altri piani, presenti aule di lettura e per l’utilizzo di Internet.

Tuttavia, le attività della Santa Sede nei confronti dei poveri durante il Venerdì della Misercordia vanno oltre.

Il Papa, che ha ricevuto una lettera pubblica da parte della famiglia Orlando, ha visitato anche il presidio sanitario di Piazza San Pietro, attivo da una settimana. Qui vengono curati senzatetto e persone in difficoltà, con le quali il Papa si è intrattenuto per una parola di conforto. Inoltre, spiega lo specialista infettivologo Massimo Andreoni ad Avvenire, a breve partirà anche un presidio itinerante: “andrà ad eseguire per tutta Roma ai bisognosi test hiv, tbc, epatite. È un modo per continuare ad occuparci di loro”.