Chi l’ha visto? ha raggiunto in Germania Claudia Stabile, la madre di 35 anni che il mese scorso aveva fatto perdere le sue tracce. Nell’intervista, racconta le ragioni della sua fuga: alla base ci sono problemi con il marito Piero Bono.

In fuga dal marito

Dopo aver fatto temere il peggio, Claudia Stabile si è rifatta viva nelle scorse settimane. A spingerla un disegno e l’appello della figlia, in cerca della madre. Aveva quindi inviato una mail all’avvocato, ma ora si è fatta raggiungere in Germania dallo stesso e dalle telecamere di Chi l’ha visto?, che da un mese ne segue la vicenda.



Claudia Stabile era sparita l’8 ottobre scorso: di lei era stata trovata solo la macchina, all’aeroporto di Palermo. Era già scappata una prima volta 3 anni fa, portandosi dietro uno dei figli. Allora, il marito la denunciò per abbandono del tetto coniugale e la donna aveva avuto obbligo di firma e il blocco del passaporto.

Le parole di Claudia Stabile

La donna sta bene, è tornata in Germania, dove è nata, e sta cercando lavoro. Alle telecamere di Chi l’ha visto? ha raccontato le sue motivazioni, cosa l’ha spinta a scappare nuovamente dal paesino di Campofiorito, nel palermitano. “Immaginavo da giorni la fuga – ha detto la donna – mi sono messa in macchina e sono partita.

Quando sono arrivata in aeroporto già mi sentivo libera. ‘Ce l’ho fatta’, ho detto”.

A chi l’accusa di essere scappata dai figli, risponde: “Amo i miei figli. Sono andata via da lui. Non mi sono portata via i miei figli per quella cosa di tre anni fa. Se l’avessi fatto, avrebbe causato più problemi”. Claudia Stabile si riferisce al fatto che, avendo tenuto con se un figlio durante la fuga del 2016, era stata imputata per sottrazione di minore all’estero, dopo la denuncia del marito.

Un errore che non vuole ripetere: “Sono andata via per sentirmi più sicura e da qua combatterò per i miei tre figli. Loro hanno la possibilità di scegliere se stare con me o col papà”.

Il matrimonio con Piero Bono

Claudia Stabile poi ha raccontato il senso di oppressione che l’ha spinta a questa nuova fuga: “Lui mi controllava il telefono, mi controllava su tutto”, parole già emerse durante le deposizioni per la causa di 3 anni fa. “Nemmeno potevo prendere i miei figli per andare al mare oppure per andare al cinema a Corleone“

“Non voglio più avere a che fare con lui – confessa Claudia Stabile – Ho chiuso. Non potevo chiedere il divorzio, sarebbe successo il finimondo”.

La preoccupazione di Claudia è stata le conseguenze dell’affrontare direttamente il marito: “Avrebbe chiamato tutta la famiglia, parenti e paesi. Dove mi sarei dovuta rifugiare?”.

La replica del marito

Durante la puntata di Chi l’ha visto?, il marito Piero Bono ha telefonato in diretta per offrire la sua secca smentita alle accuse di Claudia Stabile: “Tutto quello che dice la signora non è per niente vero. Sono tutte calunnie”. Passa quindi al contrattacco: “Era lei che non faceva niente a casa, era sempre in giro con la macchina, non era mai controllata, tanto è vero che aveva un profilo falso su Facebook”.

Piero Bono parla di un altro numero di telefono, di password non conosciute e che non voleva lavorasse perché fosse libera. In definitiva, secondo lui “il nostro matrimonio l’ha rotto lei”. Una settimana aveva dato segnali di apertura per i figli, ora è più duro: “Ha tre bambini piccoli, li ha abbandonati per stare felice in Germania. Come si affidano i figli a una mamma come questa?”.