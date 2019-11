La polemica nata dalla frecciatina della figlia di Heather Parisi, Jacqueline, lanciata via social durante l’ospitata della madre a Live – Non è la d’Urso, ha generato anche uno strascico di critiche e insulti contro la 19enne. Attacchi dai quali si è difesa con alcune Instagram Stories, che ricalcano il contorno di una lunga querelle intestina e che tendono a precisare l’assenza di pretese di visibilità.

La frecciatina a Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia 19enne di Heather Parisi, ha scatenato un’aspra polemica con un commento social sulla madre. La ragazza, infatti, ha lanciato una frecciatina su Instagram proprio mentre la showgirl parlava – nel salotto di Barbara d’Urso – di presunte violenze domestiche subite da un precedente compagno.

In puntata anche i due gemelli di Heather Parisi e del marito Umberto Maria Anzolin, Dylan e Elizabeth. Jacqueline ha acceso la miccia dello scontro con una domanda che ha destato grande curiosità nel pubblico: “Perché non chiedete a Heather dove stanno le altre due figlie?“.

Il tag a Barbara d’Urso non è servito, però, a incassare una replica sulla questione, e la vicenda familiare ha intrapreso il binario dei social per tradursi in un polverone di vaste proporzioni, con tanto di critiche e insulti da parte di alcuni utenti.

La figlia Jacqueline risponde alle accuse

Proprio uno di questi commenti è stato pubblicato da Jacqueline Di Giacomo sul suo profilo, prima di rispondere alle accuse di protagonismo piombatele addosso dopo aver infiammato il web con l’interrogativo lanciato durante la trasmissione.

“Io penso – le ha scritto un anonimo utente – che a te di tua madre interessi gran poco altrimenti non laveresti i panni sporchi in pubblico. Fossi in te, non cercherei pubblicità facile come stai facendo. Di gente che ha brillato di luce riflessa nella vita di tua madre ce n’è già tanta, non occorre che anche tu ti aggiunga alla lista.

La scelta di andare a vivere con tuo padre è stata tua e solo tua e a Roma lo sanno tutti, quindi non recriminare”.

Poi l’affondo dell’ignoto follower che scivola sul personale: “Come tutti a Roma sanno che non sei certo un esempio di correttezza e moralità. Goditi questi momenti di celebrità per il poco che possono durare. La faccia l’hai già persa, per sempre”.

Instagram Stories di Jacqueline di Giacomo – Fonte: Instagram

La risposta di Jacqueline di Giacomo non si è fatta attendere, tesa a smentire l’impalcatura di accuse sulla presunta sete di visibilità che l’anonimo interlocutore avrebbe intravisto nelle sue condotte: “Il fatto che ti nascondi dietro a un profilo falso parla da se. A Roma sanno tutti che non sono un esempio di moralità? Non so chi tu sia e come mi conosca ma ci tengo a rispondere. Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa. Ho fatto una semplice domanda sul mio profilo Instagram, una semplice domanda molto onesta“.

La 19enne ha poi aggiunto di aver vissuto per 3 anni a Hong Kong con sua madre e di essere tornata in Italia nel 2013, per motivi che non ha precisato. Oggi studia recitazione negli Stati Uniti e si dice felice di poter “respirare e non essere perseguitata dalla fama” di Heather Parisi.

“Sono una figlia di 19 anni – ha concluso – e ho tutto il diritto di parlare. Accetto le conseguenze in silenzio, ma non mi venire a dire che faccio tutto questo apposta per visibilità. La visibilità a cui miro, la mia ambizione, il mio sogno che sto cercando di realizzare è quello di fare arte, di essere nel mondo del cinema e trasmettere emozioni raccontando storie tramite uno schermo. Di certo non è andare in televisione a raccontare i fatti miei per 4 soldi“.