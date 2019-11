La storia familiare di Heather Parisi è tornata alla ribalta con la frecciatina di Jacqueline Luna Di Giacomo, sua secondogenita (poi sommersa dalle critiche di chi l’accusa di cercare visibilità). Ma lei non sarebbe la sola ad aver perso i contatti con la madre, perché c’è anche la primogenita Rebecca Jewel Manenti. Chi sono le figlie della ballerina? Il loro ritratto tra social e polemiche.

Chi è la primogenita di Heather Parisi, Rebecca Jewel

Rebecca Jewel Manenti è il nome della prima figlia di Heather Parisi, nata nel 1994 dalla relazione tra la ballerina e Giorgio Manenti, un imprenditore bolognese.

Quando la storia tra i suoi genitori è finita aveva 5 anni, e ha vissuto i suoi primi 25 anni nel più assoluto riserbo.

Non una parola sul rapporto con la mamma, tirata in ballo, invece, dalla piccata riflessione della secondogenita sui social nel novembre 2019.

Della biografia della ragazza emerge poco, proprio per via delle sostanziale riservatezza che caratterizza anche le sue attività sui social. Basti pensare che su Instagram ha un profilo blindato e riservato, sembra, alla sfera più intima dei suoi contatti. Dopo aver frequentato il liceo a Roma, Rebecca Jewel si sarebbe trasferita a Madrid per seguire i suoi obiettivi di studio.

Le poche foto di lei accessibili al pubblico sono pubblicate dalla sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita 19enne di Heather Parisi che ha acceso un potente faro sui retroscena della loro famiglia allargata.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

A differenza di Rebecca, che è mora, Jacqueline Luna Di Giacomo sfoggia una bellissima chioma bionda e ha con lei un rapporto speciale. 19 anni, è la seconda figlia di Heather Parisi nata dalla relazione con Giovanni Di Giacomo, professione ortopedico.

È stata lei a infiammare il gossip con la clamorosa domanda al vetriolo lanciata su Instagram, con tanto di tag a Barbara d’Urso, mentre la madre era ospite proprio nel salotto della conduttrice con il compagno Umberto Anzolin e il loro gemelli: “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?

“.

Jacqueline Luna ha così puntato il mirino su un presunto tessuto di dissidi familiari che farebbe da retroscena all’attuale vita della Parisi. Nel replicare agli insulti che le sono piovuti addosso per quell’uscita, la secondogenita della ballerina ha fatto un dolce ritratto di suo padre, svelando di esservi legata in modo assoluto: “Sono una ragazza di 19 anni, cresciuta da un papà straordinario nonché uomo e medico da stimare (…). Mio papà è un eroe per me, la persona più importante della mia vita“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Jacqueline Luna, Heather Parisi, dimensioni modificate