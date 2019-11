La coreografa Carolyn Smith ha annunciato recentemente il ritorno del male contro cui sta lottando da anni, che la terrà lontana dal lavoro per un po’. Smith però continuerà a far parte della giuria di Ballando con le stelle 2020, come ha confermato la conduttrice Milly Carlucci in un’intervista a Quotidiano.net. Anche gli altri giurati torneranno su Rai 1 insieme al talent ballerino, a cui si affiancherà anche Ballando con te, la versione “nip” del dance show.

Milly Carlucci: Carolyn Smith tornerà a Ballando

Lo assicura la conduttrice, Carolyn Smith non lascerà Ballando, di cui è storica giudice: “La giuria è confermata in toto: tornano Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e la nostra guerriera Carolyn Smith, che sta lottando e noi cerchiamo di starle accanto con tutto il nostro affetto“.

La coreografa continua intanto la sua lotta contro il cancro, che racconta come sempre sui social, non perdendo il suo entusiasmo per la vita e il ballo.

Il pensiero per Carlotta Mantovan

Milly Carlucci nell’intervista cita un’altra donna a lei molto cara, Carlotta Mantovan, vedova del conduttore Fabrizio Frizzi. Su una sua possibile partecipazione a Ballando, Carlucci specifica: “Carlotta e la figlia Stella sono nel mio cuore, sono parte di quel meraviglioso affetto che ho avuto la fortuna di condividere con Fabrizio Frizzi“.

La conduttrice continua: “Con Carlotta siamo amiche e ci frequentiamo abitualmente. Adesso lei deve stare vicina alla figlia, poi quando sarà più libera, se lo vorrà, potrà dedicarsi al ballo“.

La rivalità con Maria De Filippi

La conduttrice infine sfata uno dei miti più diffusi della televisione, ovvero la rivalità con un’altra regina del piccolo schermo, Maria De Filippi. “Non c’è alcun duello, è una storia inventata che però ha reso il sabato sera avvincente come una finale di Champions League. Tra noi c’è stima e cordialità, siamo due professioniste e diamo il massimo nel lavoro“, è stata la risposta diplomatica.