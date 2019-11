Serena Rutelli è pronta, il suo fidanzato Alessandro Prince Torresi anche. Il prossimo dicembre la coppia andrà a convivere. Naturalmente si tratta di un passo molto importante per entrambi: in fondo sono molto giovani, lui addirittura molto più di lei. Se infatti Serena ha compiuto quest’anno 29 anni, il calciatore italo-senegalese è classe 1998. Ma si sa, l’amore non conosce età. La decisione è stata ponderata a lungo ma oramai il dado è tratto. E nel frattempo sono già iniziati i preparativi.

La gioia su Instagram

A fare l’annuncio è stata la stessa Serena Rutelli tramite i social; sul suo profilo Instagram ha infatti deciso di condividere questo momento di felicità con i suoi followers pubblicando una storia che è diventata ben presto un post.

Nel testo si legge: “Io ed Ale a dicembre andremo a convivere, sono elettrizzata, sù di giri ed emozionata!”. Era un obiettivo a cui puntavano entrambi da mesi e si sono “rimboccati le maniche” per raggiungerlo. Serena non è sprovveduta ed è ben consapevole di quanto impegno e dedizione comporterà questa avventura. “Ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca” afferma decisa Serena. In poche ore sono esplosi i like e i commenti, quasi tutti di auguri e di congratulazioni per gli innamorati.

Il coronamento di una vita non sempre facile

Per chi non la conoscesse, Serena Rutelli è la figlia adottiva della conduttrice di Forum Barbara Palombelli e dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Dopo essere stata abbandonata, e aver passato un’infanzia molto difficile, insieme alla sorella ha trovato un equilibrio affettivo grazie alla celebre coppia della politica e della tv. Attualmente lavora come estetista ma ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla televisione. Recentemente ha infatti concluso, nonostante l’iniziale disapprovazione del padre, la sua prima esperienza televisiva in qualità di concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello.