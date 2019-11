Anna Falchi, che di recente si è lasciata andare a una curiosa confessione, è stata ospite nel programma Vieni da me di Caterina Balivo e ha parlato della sua carriera e dei suoi amori. Oggi, la Falchi è lontana dalla televisione dopo decenni sulla cresta dell’onda ma è la mamma felice di sua figlia Alyssa, che ricopre di tutto l’amore possibile.

Anna Falchi, gli inizi e la carriera

Anna Falchi è tornata in tv nel salotto di Caterina Balivo. A Vieni da me, l’attrice e showgirl si è raccontata a tutto tondo ripercorrendo, tramite l’escamotage degli oggetti nella cassettiera, il suo percorso sia professionale che sentimentale.

La Falchi ha rivissuto i suoi inizi, quando partecipò a Miss Italia nel 1989 venendo incoronata Miss Cinema e di come la sua carriera da quel momento decollò.

In breve tempo, si è trovata a lavorare con Sharon Stone, Charlize Theron e Monica Bellucci. Con quest’ultima si è instaurata una bella amicizia e la Falchi dice: “E’ una star ma è sempre stata una ragazza, umile, semplice. Si merita tutto quello che ha. Mi ha consigliato di fare più la modella e, poi, di fare l’attrice. Ma non ho mai avuto il coraggio di lasciare la mamma, quella mentalità internazionale”.

Il successo, Anna Falchi, lo ha avuto anche lontano dalle passerelle. Ha preso parte a molte fiction di successo negli anni ’90, ha recitato accanto a Fellini, di cui ha ricordato l’incontro. La sua popolarità è stata consacrata partecipando al Festival di Sanremo 1995 accanto a Pippo Baudo e Claudia Koll: “Ho un bel ricordo di quel Sanremo. Anche se Pippo non mi dava la parola, me la prendevo, sgomitavo nel senso buono del termine. Lui mi ha dato carta bianca anche troppo.”

Anna Falchi, tutti gli amori

Non solo carriera. A Vieni da me, Anna Falchi ha parlato di come oggi, la gente, si ricordi ancora la sua relazione con Fiorello che negli anni ’90 fece sognare gli italiani.

“Eravamo i Ferragnez dell’epoca” ha detto l’attrice. Quest’ultima ha avuto molte relazioni intense.. Confessa di essere rimasta amica di Max Biaggi mentre ricorda come il matrimonio con Stefano Ricucci sia stato bellissimo seppur non conclusosi nel migliore dei modi. “È stato un sogno. Era troppo. Da un giorno all’altro è svanito in maniera tragica. E’ stato tosto. Sono rimasta scioccata. Sono sempre pronta a risposarmi, mai dire mai” ha rivelato l’attrice.

In effetti, con Denny Montesi, il papà di sua figlia, la Falchi non si è mai sposata. L’uomo continua a essere una presenza nella vita di Alyssa, che può contare anche sull’amore del vice papà Andrea Ruggeri, il suo compagno dal 2012.