Come comunicato dalla Protezione Civile, l’ondata di maltempo si sta spostando dal Nord Ovest della Penisola. In Liguria e Piemonte la situazione in alcune zone è drammatica, come nell’alessandrino, dove si cerca un disperso a causa dell’esondazione del Bormida. Anche la Calabria, in allerta rossa da ieri, è duramente colpita dalle piogge che flagellano il litorale, da Reggio Calabria a Lamezia Terme. Scene surreali degli allagamenti arrivano dai social, dove si vede il livello dell’acqua all’altezza delle auto nelle città paralizzate. Per il momento non ci sono vittime o danni gravi, ma la situazione è sotto stretto monitoraggio.

Calabria allagata, continua l’ondata di maltempo

La regione è in allerta rossa a causa delle piogge diffuse che stanno provocando gravi allagamenti e ci resterà fino alle 24 di oggi.

A Reggio Calabria l’acqua ha invaso le strade e le piazze, dove si vedono automobili semi sommerse. L’ArpaCal informa che le stazioni di monitoraggio hanno registrato raffiche di vento superiori ai 100 km/h a Motta San Giovanni, nel reggino.

A Cristina d’Aspromonte e nelle zone circostanti sono state registrate precipitazioni superiori ai 100 mm, e non ci saranno miglioramenti almeno fino a domani mattina.

Situazioni a rischio nel cosentino, a Vibo Valentia e Catanzaro.

A causa di un allagamento sulla linea ferroviaria ci sono stati attimi di paura per un treno bloccato in una galleria tra tra Lamezia Terme e Catanzaro. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno soccorso i passeggeri, mentre il treno sarebbe stato trainato.