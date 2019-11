Maria De Filippi, che recentemente si è raccontata a tutto tondo, ha parlato anche di Giulia De Lellis, nata proprio dal programma Uomini&Donne, diventata influencer e scrittrice. La conduttrice Mediaset ha quindi detto la sua sul pregiudizio che colpisce spesso chi esce dalle sue trasmissioni.

Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis

Maria De Filippi, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha parlato di Giulia De Lellis, personaggio del momento. L’ex corteggiatrice di Uomini&Donne, in procinto di compiere un grande passo, ha scritto il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza che ha venduto oltre 100 mila copie. A questo proposito, la conduttrice rivela: “Me l’ha regalato ma non l’ho letto.

C’ero quando gliel’hanno proposto, mi ha chiesto cosa ne pensavo”. Secondo Maria De Filippi, questo succede perché evidentemente la gente la apprezza e ammette: “Giulia non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne”.

La conduttrice ha detto che il successo del libro è più che comprensibile, dato che la storia d’amore con Andrea Damante è stata molto seguita, invitando gli scrittori “navigati” a non storcere il naso: “Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”.

La difesa di Uomini&Donne

Maria De Filippi ha avuto modo, quindi, di difendere anche il suo dating-show, spesso oggetto di spietati giudizi da parte dei critici televisivi ma che invece a lei diverte moltissimo: “Io rivendico il fatto che faccio Uomini e Donne, se pensassi che quello che dicono è giusto smetterei di condurlo”.