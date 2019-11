Maria De Filippi, in una recente intervista, ha parlato a tutto tondo della sua carriera e dei suoi programmi di punta, ammettendo anche di aver collezionato alcuni flop. Inoltre, confessa di odiare di essere definita la regina della televisione, di quando fu definita raccomandata e di sognare una tv senza barriere.

Maria De Filippi e l’odio per la “regina della tv”

Maria De Filippi, è senza dubbio il volto più amato della tv italiana. Tuttavia, la conduttrice non vuole essere definita regina dell’Auditel. A Il Fatto Quotidiano, a cui ha rilasciato un’intervista, la De Filippi risponde: “Mi irrigidisco perché so cosa comporta, perché ogni passo falso che faccio non viene preso con clemenza”.

Aggiunge di aver fatto flop in alcune occasioni e di averli pagati: “A volte uno se li dimentica ma io non me li dimentico.”

Alcune settimane fa, Maria De Filippi ha preso parte anche al programma Adrian, cercando di risollevare gli ascolti. Sul “molleggiato”, la conduttrice ha detto di non conoscerlo da prima ma di aver trovato una persona ferita per le cose scritte. “Un mito è anche fragile. Dietro c’è una persona che può avere anche momenti di difficoltà” sono state le sue parole.

Maria De Filippi libera di sbagliare

Maria De Filippi dal canto suo, non è più schiava dei dati d’ascolto, rivendica la libertà di sbagliare anche se ammette di avere l’ansia per i risultati, sopratutto per i suoi 300 dipendenti che lavorano per lei.

Nonostante tutto, la De Filippi dice di non sentirsi potente ma la maggior parte dei suoi programmi continuano a macinare ascolti.

A fronte del flop di X Factor e di The Voice, il ritorno di Amici è stato un successo e sembra cancellare l’esperienza un po’ sottotono in termini di ascolti di Amici Celebrities. Per il momento, non sa se tornerà con una nuova edizione anche se, essendo un programma già rodato, non è da escludersi.

Ammette di essersi dispiaciuta per la battaglia legale intentata da Milly Carlucci per le similitudini con Ballando con le stelle e si augura che quest’ultima, dopo aver visto lo show, possa aver cambiato idea.

La De Filippi sogna una tv senza barriere

Intanto, tornerà presto C’è posta per te, la cui ispirazione nasce dopo aver ricevuto una lettera dal Ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer nel 1999. La conduttrice ammette che il programma, di nuovo in competizione il sabato sera con Alberto Angela, rispecchia l’Italia di oggi. Nelle sue trasmissioni, Maria De Filippi non parla mai di politica ma vi hanno preso parte spesso politici come Piero Fassino, Matteo Renzi, Matteo Salvini e lo stesso Silvio Berlusconi rifiutò un invito a C’è posta per te mentre Alessandro Di Battista si presentò ai provini di Amici. Sogna una televisione senza barriere e dice: “Quando c’è un evento come Sanremo Mediaset si ferma ed è giusto che si fermi. Invidio alla Rai la capacità di creare gli eventi e la collaborazione tra tutti per la promozione di un prodotto, noi a Mediaset siamo un po’ con i feudi”

Maria De Filippi e il desiderio di tornare a Sanremo

La posizione di Maria De Filippi a Mediaset è molto solida ma all’inizio per tutti è stata “la moglie di Maurizio Costanzo”, con il quale venne coinvolta anche in un attentato. Le davano della raccomandata ma ammette: “Non soffrivo perché era la verità, quando feci il numero zero di Amici se non ci fosse stato Maurizio non sari mai andata in onda”. La conduttrice ha parlato anche di Sanremo, invitando Amadeus ad essere sé stesso: “È bravo, non avrà nessun problema.” E, riguardo la possibilità di tornare all’Ariston confessa: “Sì, ma con uno spirito totalmente diverso. Quando l’ho fatto ero appanicata come mai nella vita”.