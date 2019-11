Essere figlia di Michelle Hunziker deve essere piuttosto impegnativo. Citofonare Aurora Ramazzotti che, per anni, ha dovuto subire un infelicissimo e indelicato confronto diretto, da parte di telespettatori e haters, con la madre. Confronto che si è fatto ancora più acceso da quando la giovane conduttrice ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo come i genitori. “L’ho sempre amata e considerata la donna più bella del mondo. Non mi sono mai paragonata a lei” ha detto Aurora in riferimento a mamma Michelle. Ma essere figlia della bionda svizzera è stato impegnativo anche a telecamere spente…

Educazione svizzera

Intervenuta nel programma di Radio 2, i Lunatici, Aurora Ramazzotti – a sua volta neo conduttrice radiofonica – ha raccontato della rigida educazione ricevuta da Michelle Hunziker che non le ha mai fatto mancare rimproveri e perfino qualche “calcio”.

Una salvezza, per la piccola Aurora, che per sua stessa ammissione stava rischiando di prendere “cattive strade”. “Mia madre è sempre stata un generale svizzero. Adesso la ironizziamo molto la cosa, ma mi ha dato un buon indirizzo. Molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi, ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere”. La figlia di Eros e Michelle, in effetti, sembra aver avuto un’adolescenza piuttosto ribelle se consideriamo alcuni racconti di mamma Hunziker, come quello in viene ricordato il giorno in cui ricevette una telefonata che le annunciava un malore della figlia dovuto a qualche drink di troppo: “Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol” aveva raccontato al settimanale Oggi lo scorso anno.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Eros poliziotto buono

E se Michelle Hunziker, in casa, era il poliziotto cattivo, ad Eros Ramazzotti spettava quindi la parte del poliziotto buono. “Molti papà credo siano così con la figlia femmina” ha detto Aurora.

Nonostante i genitori si siano separati quando aveva solo 6 anni, Aurora è rimasta in splendidi rapporti sia con il padre che con la madre che hanno sempre fatto di tutto per non farle accusare mancanze. E a chi le dice che, forse, per il mestiere intrapreso, avere due genitori così ingombranti possa essere un problema, Aurora risponde: “Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. Chiunque può essere raccomandato, nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono”.