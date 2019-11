Per Federica Panicucci e Marco Bacini si tratta di una vera e propria fuga d’amore. I due, infatti, sono partiti alla volta di Londra per festeggiare il compleanno di lui, all’insegna di cene di lusso e divertimento.

Notte d’amore a Londra per Panicucci e Bacini

Quasi una follia quella dei due, che in fretta e furia sono partiti, con destinazione la capitale inglese, Londra, per dar via ai festeggiamenti in onore di Marco e dei suoi 45 anni, l’uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso. Una sorta di fuga romantica (dopo i festeggiamenti recenti per il compleanno della conduttrice), che si unisce alla necessità di staccare la spina dagli impegni lavorativi e godersi un po’ di relax.

A quanto pare, Federica e Marco, per l’occasione non hanno badato a spese.

Panicucci: “Abbiamo fatto questa follia”

“Per la festa del compleanno del mio amore siamo venuti a cena a Londra, abbiamo fatto questa follia“, ha raccontato la conduttrice di Mattino 5 in un post su Instagram. Ed è proprio sui social che continua il minuzioso racconto dei particolari della serata: cena in uno dei ristoranti di sushi più famosi a Londra, poi ritorno in hotel, scelto appositamente nell’esclusivo distretto di Chelsea, e infine relax nella lussuosissima camera d’albergo, a cui pare non mancare proprio niente.

Insieme come Julia Roberts e Hugh Grant

La mattinata successiva, invece, tutta dedicata alle strade di Londra. La coppia, infatti, si è recata prima nella famosa libreria Notting Hill, diventata famosa per essere stata il set dell’omonimo film con Julia Roberts e Hugh Grant. Poi, un tour turistico attraverso lo street food e gli addobbi natalizi che già colorano Londra.

Nozze a breve?

Prima di Marco, Federica era legata al dj Marco Fargetta: i due sono stati insieme per 20 anni.

Conosciutisi nel 1995, si erano poi sposati nel 2006, fino al divorzio nel 2015, anno dopo il quale la conduttrice ha ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore, a cui è legata ormai da 4 anni. Alcuni rumors darebbero per vicine le nozze per la coppia, ma né la Panicucci né Bacini avrebbero confermato la notizia.

@Immagine in evidenza\Instagram