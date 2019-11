Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha lasciato lo studio in lacrime. Un momento di fortissima commozione per la conduttrice, dopo l’intervento della madre di Nadia Toffa per un dolcissimo ricordo della figlia scomparsa.

Mara Venier lascia lo studio in lacrime

Non ha retto la troppa emozione e ha dovuto voltare le spalle, per qualche minuto, al pubblico in studio prima di uscire di scena per riprendersi. Grandissima commozione per Mara Venier, che ha accolto la madre di Nadia Toffa, Margherita, durante la puntata del 24 novembre scorso.

Il ricordo della Iena, scomparsa a causa di tumore nell’agosto scorso, è stato un momento di riflessione e occasione per affondare lo sguardo negli ultimi istanti di vita della giornalista.

Nel libro intitolato Non fate i bravi sono raccolti i pensieri più profondi di sua figlia, che non si è mai arresa alla terribile malattia. Nadia Toffa ha continuato a combattere, fino alla fine, senza mai perdere di vista il suo bisogno più grande: preservare la mamma da tutto quel dolore.

Spesso si è detta dispiaciuta più per lei che per se stessa, perché una madre non dovrebbe sopravvivere a un figlio e respirare quella terribile aria di sofferenza senza via d’uscita.

Quando tutto stava per spegnersi, come racconta mamma Margherita, “Nadia dormiva parecchio, ma quando era sveglia lavorava. Diceva ‘mamma è estate, devo avere i servizi pronti per le Iene, altrimenti i cassetti sono vuoti quando riparte il programma’. Era convintissima che avrebbe ricominciato, nella sua testa era presentissima“.

Soltanto in quella sua ultima sera nel mondo, la madre avrebbe visto un sensibile cambiamento nella sua guerriera: “Solo l’ultima sera l’ho vista cambiare, era molto pallida e il respiro si è fatto più affannoso. Non so dove ho trovato la forza di dirle: vola tesoro mio, la mamma è serena“.

Il messaggio alla madre di Nadia Toffa

Poco prima di congedarsi, Margherita Toffa ha salutato calorosamente la conduttrice, che ha voluto accompagnarla quasi fin dietro le quinte. Mara Venier ha rivolto un messaggio alla madre della Iena, invitandola a farsi dare il suo recapito telefonico: “Fatti dare il mio numero, Margherita chiamami per qualsiasi cosa“.

Nel corso della puntata non sono mancate altre calde lacrime, quando la padrona di casa si è visibilmente commossa alla presenza di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. A emozionarla, tanto da spingerla a lasciarsi andare a un caldo pianto, sono state alcune riflessioni del cantante sulla madre, di cui ha dichiarato apertamente di sentire la forte mancanza.