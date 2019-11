Si sposta sui social la diatriba tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Questa volta è il deejay che si difende dalle accuse della showgirl, intimandole di smetterla di gettargli fango addosso senza prove: Paola, infatti, lo accuserebbe di averla registrata durante la loro relazione e di aver usato lei e suo figlio per apparire in tv.

Caruso: “Mi ha minacciato con delle registrazioni“

Andando con ordine, se fino a qualche settimana fa la coppia pareva andare d’amore e d’accordo, ora i due ex fidanzati continuano ad accusarsi a vicenda. Paola Caruso sostiene di aver denunciato Moreno Merlo dopo alcune sue dichiarazioni.

Dopo un litigio, infatti, lui le avrebbe confessato di avere alcune registrazioni con cui poterla diffamare: “Stai attenta a dire in giro questo di me, perché ho delle tue registrazioni private. Ti ho sempre registrato di nascosto”, riporta Paola a Domenica Live. Pare sia a questo punto che avrebbe deciso di rivolgersi alla polizia per denunciare l’ex per violazione della privacy. In più, stando alla testimonianza di lei, Merlo l’avrebbe sfruttata per ottenere visibilità, chiedendole inoltre spesso degli aiuti economici: “Ho cercato di aiutarlo in questi mesi, ma questo non gli è bastato. Lui ha usato me e mio figlio per venire a fare televisione”, ribadisce la Caruso.

Moreno commenta sui social la partecipazione di Paola a Domenica Live

La replica di Moreno

Non c’è voluto molto per sentire, in risposta, la replica di Moreno. Lui l’ha fatto sui social, definendo le parole di Paola “Un’interpretazione davvero da Oscar”. Continua negando totalmente le accuse della ex e invitandola a portare delle prove a sostegno di quello che dice “Se io parlo, porto delle prove. Se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, il nulla”, continua. Secondo Moreno, Paola si sarebbe creata una vita basata solo sul mondo della tv, e che quindi sarebbe incapace di vivere la vita reale, quella che si accende una volta spenti i riflettori.

“Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà”, le suggerisce, spronandola anche a chiedere scusa per le accuse fatte e rimangiarsi tutto.

Chi è Moreno Merlo

Moreno Merlo è diventato un volto dello spettacolo dopo aver partecipato a Temptation Island e aver intrapreso la storia con Paola Caruso. Di professione fa il dj, alternandolo con l’impiego presso l’area manager di Dolce&Gabbana.

