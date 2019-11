Intervista shock di Paola Caruso a Domenica Live, dove svela il motivo della rottura con il fidanzato Moreno Merlo e la situazione è grave come annunciato dalla stessa Caruso. La donna accusa Merlo di aver approfittato di lei per arrivare in televisione e di averla registrata senza dirle nulla. Un’accesa discussione in macchina si sarebbe conclusa con l’intervento della polizia, chiamata dalla showgirl perché spaventata dai toni dell’ex.

Paola Caruso svela perché con Moreno è finita

Insieme da 4 mesi, sembra che la favola per Paola Caruso sia finita: “Per me eravamo una famiglia. Avevo trovato un uomo di principi, che amava me, il bravo ragazzo.

Il famoso bravo ragazzo che tutte le donne cercano. Un padre per mio figlio, perché era attento e premuroso con Michele. Io proprio per questo mi sono fidata, ho visto quanto era attento con mio figlio e gli ho aperto il mio cuore, la mia casa“. I problemi sono iniziati dopo la partecipazione dell’ex coppia a Domenica Live, dove sembravano una famiglia felice. Così infatti pensava Caruso: “Ho lasciato anche mio figlio da solo con lui, io mi fidavo ciecamente di questa persona“.

Invece il giorno dopo la trasmissione c’è stato un capovolgimento della situazione: “Martedì si è presentato dicendomi che il rimborso spese che gli avevate dato non era sufficiente, che quindi non era bastato rinunciare al mio rimborso spese per aiutarlo.

Sapendo che ha dei problemi, che non sta lavorando, ho cercato di aiutarlo in questi mesi“. Purtroppo sembra che l’aiuto di Paola Caruso nel momento di difficoltà non sia bastato: “Quando è arrivato a casa mia e mi ha detto ‘Voglio più soldi’, lì ho detto ‘Ma di cosa stiamo parlando?’. Lui mi ha detto che voleva più soldi, che quello che ha preso non era sufficiente, perché io gli ostacolo la carriera, perché non ha fatto il Grande Fratello Vip, perché non va a fare L’Isola dei Famosi.

Io sono caduta dal pero. Ho capito che volevi entrare in questo mondo“.

Avrebbe approfittato di un momento di fragilità

La showgirl accusa Moreno di essersi approfittato di lei: “Lui stava con me perché sapeva che cercavo un padre per mio figlio, che io sono una donna fragile in questo momento, e lui si è avvicinato a me usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione“, è l’amara constatazione. Poi sono cominciati i litigi: “Io mi sono costruita nella mia vita, sono 15 anni che faccio sacrifici e mantengo mio figlio da sola, già rinuncio a una parte ma lui voleva di più“. Si arriva all’apice in macchina, mentre andavo al supermercato. Moreno avrebbe ammesso di averla registrata: “Lui mi dice ‘Stai attenta a quello che dici, perché se dici una cosa del genere in giro, io ti ho sempre registrato e faccio vedere le tue registrazioni private’. Questo mi registrava, io non so che registrazioni abbia di me, di mio figlio. Quando mi ha detto questa cosa, io ho detto ‘Ferma la macchina e esci dalla mia macchina e dalla mia vita‘”.

A quel punto sarebbero cominciati gli insulti, i toni si sono alzati e la Caruso si è preoccupata perché aveva il figlio in macchina. “Ho chiamato la polizia, mi sono messa paura perché lui cercava di provocarmi, mentre guidava“. La showgirl avrebbe cercato di spingerlo fuori dall’auto ma “lui continuava a insultarmi. Dopodiché, mi sono accorta che lui mi stava registrando con il cellulare. Io non c’ho visto più, l’ho strattonato e l’ho buttato fuori dalla macchina. Ho cercato di prendermi le chiavi di casa e lui mi ha tirato una gomitata“. Infine è arrivata la polizia e da quel momento la Caruso dice di non sapere nulla di Moreno. “Tutto questo solo per avere soldi, altrimenti perché mi registri, vuoi fare il Fabrizio Corona della situazione?“, commenta Paola Caruso, molto scossa da questa disavventura.