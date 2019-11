Roberto Casalino ha fatto sold-out col suo ultimo concerto a Roma. Durante l’evento, è intervenuta anche la sua amica Alessandra Amoroso, recentemente apparsa con un nuovo look, regalando a Casalino una forte emozione e ringraziandolo per essere parte della sua vita.

L’esibizione di Roberto Casalino e Alessandra Amoroso

Roberto Casalino ha tenuto un concerto all’Auditorium Conciliazione a Roma, prodotto da Mauro Atturo, per festeggiare i 10 anni di carriera insieme al pubblico. Durante l’evento sold-out, dedicato all’album Il Fabbricante di Ricordo, ha partecipato anche Alessandra Amoroso. I due sul palco, si sono esibiti insieme, in un duetto di alcuni brani della cantante, nonostante la Amoroso avesse confessato di essere intenzionata a prendersi una pausa dalla musica.

L’ex vincitrice di Amici ha avuto modo di fare una vera e propria dichiarazione d’affetto al suo amico: “Ti ringrazio per questo piccolo pezzo di vita che mi hai donato, perché per me significa tanto e per tanta gente significa tanto”. Poi, la Amoroso ha continuato forse con la frase più profonda: “Ti ringrazio di essere entrato nella mia vita, per tutto quello che fai, perché regali davvero tante emozioni”.

Roberto Casalino, riguardo all’esibizione con Alessandra Amoroso ha detto: “Duettare per la prima volta con con Alessandra è stato un grandissimo onore.

Lei è un’artista straordinaria e una grande amica”.

L’amicizia tra la Amoroso e Roberto Casalino

L’amicizia e la collaborazione tra Alessandra Amoroso e Roberto Casalino dura dal 2009. Il loro legame si è rafforzato nel tempo e ne è prova il fatto che la cantante, nonostante l’influenza, abbia voluto prendere parte al concerto di Casalino. Per Alessandra Amoroso, Roberto ha realizzato: Sul ciglio senza far rumore, Declinami l’amore e La gente non sei tu. Questi ultimi due sono contenuti nell’ultimo album della cantante salentina.

Il Fabbricante di Ricordi continua a macinare successi e Roberto Casalino ha avuto modo di esibirsi sul palco in una serie di interpretazioni, tra le altre, dei brani come L’Essenziale, scritto per Marco Mengoni, Non ti scordar di me, Novembre e Fa talmente male per Giusy Ferreri, con la quale la cantante ha partecipato a Sanremo 2017.